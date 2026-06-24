Љубавни хороскоп: Ко ће имати највише среће овог љета

Аутор:АТВ редакција
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Љето је идеално вријеме за опуштање и упознавање других људи, а ова сезона ће посебно бити плодоносна за два знака.
Према ријечима астролога, за два хороскопска знака ово љето би могло бити и посебно судбоносно на љубавном плану звијезде доносе појачану романтику и узбудљиве сусрете Лавовима и Вагама.
Лавови су познати по харизми и самопоуздању, а током љета ће њихова друштвена енергија бити на врхунцу, због чега ће лако привлачити пажњу. Астролози сматрају да ће управо у раздобљу одмора, путовања или излазака имати прилику да упознају особу која ће их пријатно изненадити.
За Лавове који су неко вријеме сами, ово би могло бити раздобље у којем ће напокон спустити гард. Умјесто пролазне љетне авантуре, многи ће пожељети нешто озбиљније и дуготрајније.
Ваге, којима влада планета љубави Венера, такође очекује узбудљиво љето.
Природни шарм овог знака и жеља за повезивањем с другима посебно долазе до изражаја током топлијих мјесеци.
Астролошке прогнозе сугеришу да би многе Ваге могле упознати особу с којом ће одмах осјетити снажну емоционалну повезаност.
Повољан период очекује их током дружења с пријатељима, на културним догађајима или путовањима, а оно што започне као безазлено познанство могло би се развити у нешто много озбиљније.
Независно од хороскопског знака, љето је вријеме када људи излазе из свакодневне рутине и отворенији су за нова искуства.
Зато није необично да се многе љубавне приче рађају управо током годишњих одмора, спонтаних путовања или топлих вечери у добром друштву.
Ипак, чини се да би Лавови и Ваге овог љета могли имати нешто више среће од осталих. Да ли ће се прогнозе остварити, показаће мјесеци пред нама, али једно је сигурно сезона романтике је отворена, преноси Б92.
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