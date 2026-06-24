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Љубавни хороскоп: Ко ће имати највише среће овог љета

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 16:11

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Љубав плажа
Фото: pexels/Gantas Vaičiulėnas

Љето је идеално вријеме за опуштање и упознавање других људи, а ова сезона ће посебно бити плодоносна за два знака.

Према ријечима астролога, за два хороскопска знака ово љето би могло бити и посебно судбоносно на љубавном плану звијезде доносе појачану романтику и узбудљиве сусрете Лавовима и Вагама.

Лав: Шарм на врхунцу и нове љубавне шансе

Лавови су познати по харизми и самопоуздању, а током љета ће њихова друштвена енергија бити на врхунцу, због чега ће лако привлачити пажњу. Астролози сматрају да ће управо у раздобљу одмора, путовања или излазака имати прилику да упознају особу која ће их пријатно изненадити.

За Лавове који су неко вријеме сами, ово би могло бити раздобље у којем ће напокон спустити гард. Умјесто пролазне љетне авантуре, многи ће пожељети нешто озбиљније и дуготрајније.

Ваге: Сусрети који могу да промијене све

Ваге, којима влада планета љубави Венера, такође очекује узбудљиво љето.

Природни шарм овог знака и жеља за повезивањем с другима посебно долазе до изражаја током топлијих мјесеци.

Астролошке прогнозе сугеришу да би многе Ваге могле упознати особу с којом ће одмах осјетити снажну емоционалну повезаност.

Повољан период очекује их током дружења с пријатељима, на културним догађајима или путовањима, а оно што започне као безазлено познанство могло би се развити у нешто много озбиљније.

Љето као сезона нових почетака

Независно од хороскопског знака, љето је вријеме када људи излазе из свакодневне рутине и отворенији су за нова искуства.

Зато није необично да се многе љубавне приче рађају управо током годишњих одмора, спонтаних путовања или топлих вечери у добром друштву.

Ипак, чини се да би Лавови и Ваге овог љета могли имати нешто више среће од осталих. Да ли ће се прогнозе остварити, показаће мјесеци пред нама, али једно је сигурно сезона романтике је отворена, преноси Б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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