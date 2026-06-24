Од понедјељка се мијења судбина: Ова 3 знака више никада неће бринути за новац

Аутор:АТВ редакција
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Понедјељак, 29. јун, доноси конкретан обрт на рачуну за три знака Зодијака, и то баш онај који сте престали да очекујете.
Новац коначно престаје да буде разлог за непроспаване ноћи, а главни потез вас чека већ у понедјељак ујутру.
Бику се стрпљење враћа са каматом. У првој половини недеље, највјероватније већ у уторак поподне, стиже вијест о новцу који сте практично отписали још у априлу. Може бити ријеч о заосталој исплати, враћању приватне позајмице или конкретној понуди за додатни посао. Ништа не форсирајте, будите доступни на телефон и не потписујте уговоре док пажљиво не прочитате сваку ставку.
Једина грешка ових дана јесте да одмах кренете у крупну куповину. Сачекајте барем сљедећу недјељу за било какве веће трошкове. Овај новац сада има задатак да попуни старе рупе и донесе стабилност, а не да преко викенда оде на нове расходе.
Дјевицама се отвара прича која је почела потпуно успутно. Нешто што сте радили увече, послије редовног посла, или викендом за познанике, сада добија озбиљног наручиоца. Разговор који вас чека средином недјеље није обична формалност, већ конкретна понуда са цифрама које ће вас пријатно изненадити.
Савјети са стране вам не требају, довољни су дигитрон и јасна листа услова. Дјевица воли да све провјери три пута, и то је сада ваша највећа предност. Тражите тачан обим посла, прецизне рокове плаћања и јасно дефинишите шта се дешава у случају кашњења. Ко год да вам нуди овај посао, неће одустати зато што држите до себе.
Шкорпије осјећају да се ствари помјерају већ неко вријеме, али тек од понедјељка тај осјећај добија потврду. У ваш живот се враћа особа која је нестала са позајмљеним новцем, а са њом и прилика која је дјеловала потпуно изгубљено. До краја мјесеца имате шансу да затворите финансијску причу која вам трује енергију још од прошле јесени.
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Највећи проблем у претходном периоду било је ћутање. Шкорпија дуго трпи док унутра све кува, али сада је прави тренутак да гласно кажете своје услове. Без тензије и без пребацивања, наступите смирено и професионално. Изненадићете се колико брзо и без поговора друга страна пристаје на ваше рокове.
Новчана ситуација се не мијења магичним обртом преко ноћи, већ кроз неколико ситуација које се надовезују једна на другу. Први успјешан договор отвара врата за сљедећи, а трећи корак доноси стабилност која вам је мјесецима недостајала. Ријеч је о наплати вашег минулог рада, а не о срећи која пада с неба.
Прије него што започнете уобичајену рутину, провјерите пошту, и физичку и електронску. Позовите особу која вам дугује новац, без пребацивања, са директним питањем када можете да очекујете уплату.
Ако на столу имате неку пословну понуду одраније, сједните и прочитајте је поново, овог пута са оловком у руци.
Овај период за Бика, Дјевицу и Шкорпију тражи да будете максимално активни, а не да чекате да се ствари ријеше саме. Њихова финансијска судбина помјера се навише први пут послије дужег времена. То нису празна обећања за далеку будућност, већ низ конкретних промјена које крећу од самог почетка недјеље, преноси Крстарица.
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