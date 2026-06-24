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Познато ко је повријеђен у удесу код Челинца

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 11:09

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Познато ко је повријеђен у удесу код Челинца
Фото: АТВ

У саобраћајној незгоди која се догодила јуче, 23. јуна, око 16 часова повријеђена је жена Н.К. из Котор Вароша која је управљала возилом цитроен, те трочлана породица из Теслића у аутомобилу фолксваген, Г.С., М.С. и Д.С.

У овом удесу учествовало је и теретно возило мерцедес, односно миксер за бетон, којом је управљао Д.М. из Челинца.

"Службеници Полицијске станице Челинац извршили су увиђај на лицу мјеста саобраћајне незгоде која се догодила јуче око 16 часова на магистралном путу Бањалука – Челинац – Котор Варош", саопштено је из бањалучке полиције.

Повријеђени возачи и путници након судара три возила

Како је наведено, повреде су задобили возачи наведених возила, као и лица М.С. и Д.С. оба из Теслића, путници у возилу фолксваген.

"Лицу Д.М. указана љекарска помоћ на лицу мјеста, док је осталим повријеђеним лицима љекарска помоћ указана на Универзитетско – клиничком центру Републике Српске", стоји у саопштењу.

Саобраћај био обустављен пет сати

Према сазнањима "Независних", на овој дионици пута је саобраћај био обустављен пет сати. Тек око девет часова је пуштен саобраћај.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио полицијским службеницима да изврше увиђај те да предузму мјере и радње у циљу документовања кривичног д‌јела угрожавање јавног саобраћаја.

УКЦ-БЛ-26092025

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Огласио се УКЦ РС о удесу код Челинца

Како је потврђен за "Независне новине", у Ургентни центар Универзитетског клиничког центра Републике Српске (УКЦ) јуче су након саобраћајне незгоде у Челинцу, примљене три особе, од којих су двије оперисане.

Навели су и да се повријеђени тренутно налазе на лијечењу у Клиници за општу и абдоминалну хирургију.

"Један пацијент је, након обављених дијагностичких претрага, отпуштен уз терапијске препоруке, док су два пацијента хоспитализована у Клиници за општу и абдоминалну хирургију", речено је из УКЦ РС.

Подсјетимо, тежак удес догодио се јуче на магистралном путу Челинац-Котор Варош, а на терену су били и припадници полиције и Службе хитне помоћи.

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Тагови :

Саобраћајна незгода

повријеђени

удес

Челинац

Котор Варош

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