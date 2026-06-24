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Огласила се полиција о несрећи код Челинца: Четворо превезено на УКЦ

Аутор:

Стеван Лулић
24.06.2026 10:19

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Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Полицијска управа Бањалука огласила се о саобраћајној несрећи која се јуче догодила у мјесту Опсјечко и потврдила да је повријеђено пет особа.

Из полиције су навели да су четири особе превезене на УКЦ Републике Српске, док је једној помоћ пружена на мјесту догађаја.

"У незгоди је учествовало лице Н.К. из Котор Вароша које је управљало путничким возилом марке Цитроен, лице Д.М. из Челинца које је управљало теретним возилом марке Мерцедес и лице Г.С. из Теслића које је управљало путничким возилом марке Волксваген. Тјелесне повреде задобили су возачи наведених возила, као и лица М.С. и Д.С. оба из Теслића, путници у возилу волксваген", потврдили су у полицији.

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Путнику Д.М. је указана љекарска помоћ на мјесту догађаја, док је осталим повријеђеним особама помоћ указана на Универзитетско–клиничком центру Републике Српске.

"О свему наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио полицијским службеницима да изврше увиђај те да предузму мјере и радње у циљу документовања кривичног дјела Угрожавање јавног саобраћаја", закључила је ПУ Бањалука.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Челинац

Котор Варош

Полиција

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