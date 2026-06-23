Огласила се полиција: Четворо повријеђених у удесу у Челинцу

Аутор:АТВ редакција
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Четири особе повријеђене су данас, 23. јуна, у саобраћајној незгоди у мјесту Горњи Челинац, на магистралном путу Челинац-Котор Варош, речено је Срни у Полицијској управи Бањалука.
У удесу су учествовала два путничка и једно теретно возило.
Возачи путничких аутомобила и сувозач превезени су на Универзитетски клинички центар (УКЦ) Републике Српске, док је возачу теретног возила помоћ указана на лицу мјеста.
Увиђај обављају припадници Полицијске станице Челинац, а на дионици гдје се догодила незгода саобраћај је обустављен.
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