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Огласила се полиција: Четворо повријеђених у удесу у Челинцу

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 19:45

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Огласила се полиција: Четворо повријеђених у удесу у Челинцу
Фото: ATV

Четири особе повријеђене су данас, 23. јуна, у саобраћајној незгоди у мјесту Горњи Челинац, на магистралном путу Челинац-Котор Варош, речено је Срни у Полицијској управи Бањалука.

У удесу су учествовала два путничка и једно теретно возило.

Возачи путничких аутомобила и сувозач превезени су на Универзитетски клинички центар (УКЦ) Републике Српске, док је возачу теретног возила помоћ указана на лицу мјеста.

Увиђај обављају припадници Полицијске станице Челинац, а на дионици гдје се догодила незгода саобраћај је обустављен.

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Тагови :

Полиција

Челинац

ПУ Бањалука

Котор Варош

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