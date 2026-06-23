Дјечак спасен из сигурне смрти: На њега се обрушила стијена

Аутор:АТВ редакција
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У београдском насељу Нови Београд синоћ се одвијала права драма када је четрнаестогодишњи дјечак пао у јаругу дубоку чак 10 метара, након чега се на њега обрушио и дио стене.
Малишан је у овој тешкој несрећи задобио озбиљне тјелесне повреде, међу којима је и прелом пршљена.
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Љекарске екипе нису могле саме да приђу повријеђеном дјетету, због чега су алармирани припадници Сектора за ванредне ситуације.
На лице мјеста хитно су упућене јаке снаге Ватрогасно-спасилачких јединица (ВСЈ) са Новог Београда и Вождовца, са укупно четири возила и 14 ватрогасаца.
Спасиоци су на локацију стигли брзо и затекли језив призор - дјечак је лежао на дну провалије, а преко њега је био срушен дио стијене.
Ватрогасци-спасиоци су, у координацији са љекарима Хитне помоћи, започели пажљиво ослобађање дјечака испод стијене и његову имобилизацију, како би га безбједно извукли из јаруге и транспортовали у болницу.
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Захваљујући брзој и професионалној реакцији спасилачких служби, повријеђени малољетник је успјешно извучен и предат љекарима на даљу дијагностику и лијечење.
Истрага ће утврдити све околности које су довеле до ове несреће.
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