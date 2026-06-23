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Дјечак спасен из сигурне смрти: На њега се обрушила стијена

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 14:23

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

У београдском насељу Нови Београд синоћ се одвијала права драма када је четрнаестогодишњи дјечак пао у јаругу дубоку чак 10 метара, након чега се на њега обрушио и дио стене.

Малишан је у овој тешкој несрећи задобио озбиљне тјелесне повреде, међу којима је и прелом пршљена.

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Љекарске екипе нису могле саме да приђу повријеђеном дјетету, због чега су алармирани припадници Сектора за ванредне ситуације.

Брза акција на неприступачном терену

На лице мјеста хитно су упућене јаке снаге Ватрогасно-спасилачких јединица (ВСЈ) са Новог Београда и Вождовца, са укупно четири возила и 14 ватрогасаца.

Спасиоци су на локацију стигли брзо и затекли језив призор - дјечак је лежао на дну провалије, а преко њега је био срушен дио стијене.

Ватрогасци-спасиоци су, у координацији са љекарима Хитне помоћи, започели пажљиво ослобађање дјечака испод стијене и његову имобилизацију, како би га безбједно извукли из јаруге и транспортовали у болницу.

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Захваљујући брзој и професионалној реакцији спасилачких служби, повријеђени малољетник је успјешно извучен и предат љекарима на даљу дијагностику и лијечење.

Истрага ће утврдити све околности које су довеле до ове несреће.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Београд

Ватрогасци

повријеђен дјечак

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