Logo

Трагедија у Оџаку: Роло бала усмртила једну особу

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 10:42

Коментари:

0
Сијено
Фото: Deneen L Treble/Pexels

Једна особа с подручја општине Оџак преминула је након што је на њу јуче пала роло бала.

Како је саопштено, из Управе полиције Министарства унутарњих послова Жупаније Посавске телефонским путем обратила се дежурна љекарка Дома здравља Оџак, која је пријавила да је особа преминула усљед повреда задобијених након што је на њу пала роло бала.

Свиње

Друштво

Узбуна у Семберији: Лешеви животиња завршили у ријекама

По пријави су на мјесто догађаја одмах упућене полицијске патроле, које су обавиле увиђај.

О случају је обавијештен и дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Посавског кантона, а о свим предузетим активностима сачињена је службена забиљешка.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

трагедија

Оџак

Сијено

Коментари (0)

Више из рубрике

Пожар у Дервенти

Хроника

Ухапшен осумњичени за подметање пожара у којем је изгорјела имовина породице Мајсторовић

2 ч

0
Три бунта конвертибилних марака

Хроника

Радник трговине крао паре од продаје, направио мањак од 84.415 КМ

3 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Хроника

Дјечак (14) пао са висине од 10 метара: Задобио тешке повреде кичме

3 ч

0
Хаос испред кладионице: Претукао суграђанина, разбио врата, па напао полицију

Хроника

Хаос испред кладионице: Претукао суграђанина, разбио врата, па напао полицију

3 ч

0

  • Најновије

13

01

Кошарац: Политичком Сарајеву остаје само да броји успјехе Српске

12

58

Северина одржала концерт са пешкиром на глави

12

57

Портир у болници јео људско месо: Складиштио дијелове тијела код куће и на радном мјесту

12

45

Ударио дјевојку, па се дао у бијег пјешке: За њим раније расписано чак 15 потрага

12

45

Српска у срцу Њујорка: Погледајте шта се приказује на Тајмс Скверу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима