Трагедија у Оџаку: Роло бала усмртила једну особу

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа с подручја општине Оџак преминула је након што је на њу јуче пала роло бала.
Како је саопштено, из Управе полиције Министарства унутарњих послова Жупаније Посавске телефонским путем обратила се дежурна љекарка Дома здравља Оџак, која је пријавила да је особа преминула усљед повреда задобијених након што је на њу пала роло бала.
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По пријави су на мјесто догађаја одмах упућене полицијске патроле, које су обавиле увиђај.
О случају је обавијештен и дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Посавског кантона, а о свим предузетим активностима сачињена је службена забиљешка.
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