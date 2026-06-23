Ухапшен осумњичени за подметање пожара у којем је изгорјела имовина породице Мајсторовић

Аутор:Стеван Лулић
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Б.Ђ. са подручја Дервенте ухапшен је у понедјељак, 22. јуна, због сумње да је подметнуо пожар у којем је изгорјела комплетна имовина породице из овог града.
"За наведено лице постоји основ сумње да је истог дана, око 01,00 часова, на подручју града Дервенте изазвало пожар стамбено-пословном објекту, у склопу којег су се налазили породична кућа са помоћним објектима, радионица и више моторних возила, чиме је наступила већа материјална штета. Такође, наведено лице се сумњичи да је непосредно прије наведеног догађаја упућивало озбиљне пријетње по живот и тијело више лица", саопштено је из Полицијске управе Добој.
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Мајсторовић након пожара: Комшија ми је све запалио, нападао ме сјекиром
Б.Ђ. је јутрос уз Извјештај о извршеним кривичним дјелима предато у надлежност Окружног јавног тужилаштва Добој.
Подсјећамо, јуче је комплетна имовина породице Мајсторовић изгорјела је јуче у великом пожару, а власник је изнио сумње да је пожар подметнуо комшија са којим је од раније био у сукобу.
Ватрена стихија прогутала је породичну кућу, радионицу и више возила.
"Људски фактор је у питању. Пожар је подметнут, човјек ми је запалио кућу, радионицу, све. То је први комшија. Никад нисмо били у сукобу. Нападао ме је сјекиром, а ево сада ми је узео све што сам имао", рекао је Мајсторовић за "Независне новине".
Према његовим ријечима, штета је већа од милион КМ.
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