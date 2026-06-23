Хаос испред кладионице: Претукао суграђанина, разбио врата, па напао полицију

Аутор:Милена Грубор
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Права драма одвијала се у глуво доба ноћи испред једне пословнице за игре на срећу у Козарској Дубици, гдје је због масовне туче, вандализма и напада на полицију ухапшено лице чији су иницијали А.Г.
Све је почело око три часа иза поноћи када је полицији пријављено да четири особе брутално нарушавају јавни ред и мир испред објекта. Изласком на терен, полицајци су затекли хаотичну ситуацију.
"Интервенцијом полицијских службеника на лицу мјеста је утврђено да је осумњичени А.Г. нанио тјелесне повреде једном лицу из Козарске Дубице. Потом је, пружајући активан отпор полицијским службеницима приликом лишења слободе, починио и кривично дјело 'Спречавање службеног лица у вршењу службене радње'", саопштено је из Полицијске управе Приједор.
Током овог вандалског пира оштећена су и улазна врата на објекту пословнице за игре на срећу, чиме је почињено кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“, а полиција тренутно утврђује појединачну одговорност свих актера.
У току је рад на комплетирању предмета, након чега ће Окружном јавном тужилаштву Приједор против изгредника А.Г. бити достављен извјештај за описана кривична дјела.
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