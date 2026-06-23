Паклено јутро у Дубровнику: У 5 сати измјерено 30 степени

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Јутрос у 5 сати у Дубровнику је измјерена температура ваздуха од 30 степени, показују подаци ДХМЗ.
На Превлаци је измјерено 28,3 степена, на сплитском Марјану 27,8, на Ластову 26,4, на Хвару 26,1, у Шибенику 25,8, а у Макарској 25,7 степени.
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И другдје на обали и у залеђу јутро је било веома топло. На Палагружи су измјерена 24,8 степени, у Книну 23,2, на задарском аеродрому 23,1, а у Плочама 21,5 степени.
У унутрашњости су температуре углавном биле између 18 и 21 степен. У Загребу (станица у Максимиру) измјерено је 20 степени. У Крапини је било 18,3, Вараждину 19,2, Крижевцима 19,4, Копривници 20,1, Бјеловару 20,5, Сиску 19,7, Карловцу 18,7 и Дарувару 18,0 степени.
На истоку земље у Славонском Броду измјерено је 21,6 степени, у Осијеку 18,5, у Вуковару 18,4, у Вировитици 18,9, а у Пожеги 17,7 степени. У Кутјеву је било знатно топлије, 22,5 степени.
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На Плитвичким језерима измјерена су 16,2 степена, у Босиљеву 16,9, на Пунтијарки 17,1, у Штригови 17,4, а у Огулину 17,6 степени.
(Телеграф.рс)
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