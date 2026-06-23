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Узбуна у Винковцима: Дојава о бомби у згради Општинског суда

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 08:36

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Општински суд у Винковцима јутрос је евакуисан због дојаве о бомби, потврђено је из Вуковарско-сремске полиције.

Из полиције наводе да је у току истрага и да су запослени у суду привремено напустили просторије.

На лицу мјеста су припадници Вуковарско-сремске полиције, преноси Срна.

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Тагови :

Полиција

Хрватска

дојава о бомби

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