Узбуна у Винковцима: Дојава о бомби у згради Општинског суда

Аутор:АТВ редакција
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Општински суд у Винковцима јутрос је евакуисан због дојаве о бомби, потврђено је из Вуковарско-сремске полиције.
Из полиције наводе да је у току истрага и да су запослени у суду привремено напустили просторије.
На лицу мјеста су припадници Вуковарско-сремске полиције, преноси Срна.
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