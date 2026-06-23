Цвијановић: Поносно представљамо и чувамо Српску

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручила је грађанима Републике Српске да њени званичници, гдје год се налазили, поносно представљају и чувају своју отаџбину.
Цвијановићева је нагласила да је кључна дужност свих представника Српске очување њених интереса у свијету.
Порука нашим грађанима из Израела: гдје год да смо - поносно представљамо и чувамо Републику Српску! pic.twitter.com/NRCTQaFd6V— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) June 23, 2026
"Порука нашим грађанима из Израела: гдје год да смо - поносно представљамо и чувамо Републику Српску", истакла је Цвијановићева у објави на друштвеним мрежама.
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