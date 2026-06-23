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Цвијановић: Поносно представљамо и чувамо Српску

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 08:31

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Српски члан Предсједништва, Жељка Цвијановић
Фото: ATV

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручила је грађанима Републике Српске да њени званичници, гдје год се налазили, поносно представљају и чувају своју отаџбину.

Цвијановићева је нагласила да је кључна дужност свих представника Српске очување њених интереса у свијету.

"Порука нашим грађанима из Израела: гдје год да смо - поносно представљамо и чувамо Републику Српску", истакла је Цвијановићева у објави на друштвеним мрежама.

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Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Израел

Бењамин Нетанјаху

Република Српска

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