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Благојевић: Додик и Вучић развијају одличне везе са Трампом

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 20:34

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Род Благојевић
Фото: АТВ

Бивши гувернер Илиноиса Род Благојевић изјавио је да предсједник СНСД-а Милорад Додик и предсједник Србије Александар Вучић развијају одличне везе са америчким предсједником Доналдом Трампом и да је снажно присуство српског народа на Балкану у националном интересу САД.

"Најбољи начин да ојачамо је кроз економску и војну моћ, а у случају српског народа на Балкану, овдје у Србији или у Републици Српској, Црној Гори или у Америци, најбољи начин да се реализују циљеви и заштите права народа је кроз лидере попут предсједника Додика, који обавља одличан посао и развија одличне везе са Трампом", рекао је Благојевић за РТРС током боравка у Београду.

Он је додао да је, према коначној анализи, у националном интересу САД снажно присуство српског народа на Балкану, зато што су Срби у Србији и Републици Српској најбоље упориште јудеохришћанске вјере.

Благојевић је оцијенио да то има посебан значај на географском прелазу између Азије и Европе и указао да су лидери попут Додика, који пружају отпор под нападом на слободу и права Срба, хероји.

"Трамп тражи нове пријатеље и вјерујем да српски народ овдје у Србији и Републици Српској треба да буде снажан савезник САД и да је у најбољем интересу САД да се то догоди", рекао је Благојевић.

Он је додао да су снажна и велика Србија и снажна и велика Српска добре и за Америку да поново буде велика, због њених интереса у Европи и свијету.

"Трамп је другачији. Он не прима наређења од Европе, попут Џозефа Бајдена и Барака Обаме, он је самосталан. Он препознаје да је у америчком интересу да развије снажне везе са српским народом у Бањалуци и Београду", подвукао је Благојевић.

Благојевић је додао да очекује да ће Трамп у блиској будућности попунити празнину у централној и источној Европи након пораза Виктора Орбана у Мађарској и наћи неку врсту најбољег пријатеља у овом дијелу Европе.

"Могу да видим дан када Додик може да буде нови Орбан када је ријеч о његовом односу са Трампом и односима САД и Републике Српске", рекао је бивши гувернер Илиноиса.

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Тагови :

Род Благојевић

Милорад Додик

Александар Вучић

Доналд Трамп

Америка

Република Српска

Србија

Коментари (4)

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