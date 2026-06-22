Видовић: Поново одгођена исплата дуга Српској од ПДВ-а, Крњић условљава договор

Аутор:АТВ редакција
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Министар финансија Републике Српске Зора Видовић рекла је да Српска још није наплатила дуг по основу расподјеле прихода од ПДВ-а, а на основу пресуде Суда БиХ.
"Још једном је одгођено. То је девета година одгађања наплате тих прихода", рекла је Видовићева новинарима у Бањалуци након сједнице Управног одбора УО Управе за индиректно опорезивање УИО БиХ.
Члан УО УИО БиХ Зијад Крњић тврди да представници Републике Српске поново нису прихватили да буде плаћен дуг Федерацији БиХ.
"До краја јуна тај износ ће бити 200 милиона КМ. Вјерујем да ћемо некако то ријешити", навео је Крњић.
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Када је ријеч о систематизацији у вези са граничним прелазима, Крњић је рекао да је 48 часова прије сједнице УО добио нови приједлог правилника и да се није могао изјаснити док га не изанализира.
Република Српска по правоснажној пресуди Суда БиХ потражује 30 милиона КМ са каматама због неправилне расподјеле прихода од ПДВ-а из 2009. и 2010. године.
Крњић мјесецима условљава отварање новог граничног прелаза у Градишци усвајањем коефицијената расподјеле прихода од ПДВ-а и поравнањем за протекле три године.
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