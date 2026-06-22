Амиџић потврдио: Једна олакшица грађанима расте са 30 на 45 хиљада КМ

Аутор:Стеван Лулић
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УО Управе за индиректно опорезивање БиХ усвојио је данас неколико одлука које се односе на олакшице према грађанима, а једна од њих са 30 расте на 45 хиљада КМ.
Министар финансија у Савјету министара БиХ Срђан Амиџић истакао је да је, осим Правилника о поврату ПДВ-а на прву некретнину, усвојена и одлука која се односи на ослобађање лица с инвалидитетом од увозних дажбина.
"Ми смо усвојили одлуку када је у питању износ за ослобађања лица са инвалидитетом од увозних дажбина. До сада је било 30 хиљада. Ми смо се договорили да тај износ повећамо за 50 процената, да то буде 45 хиљада конвертибилних марака", рекао је износ.
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Оно што је такође битно у овој одлуци, појаснио је Амиџић, јесте да ће се тај износ мијењати једном годишње пратећи инфлацију.
"Исто тако смо се договорили да се тај износ од 45.000 марака аутоматски коригује, или усклађује, за изнс инфлације једном годишње. Не да донесемо сад одлуку па да лица са инвалидитетом морају да чекају не знам који период да би се тај износ од 45.000 повећао. Тај ће се износ повећавати једном годишње и он ће се кориговати за износ инфлације", рекао је Амиџић и додао:
"Тако да смо изашли у сусрет кад су у питању лица са инвалидитетом и жао ми је што раније није усвојена ова одлука, али успјели смо данас и вјерујем да ћемо на такав начин олакшати оним лицима на која се ова одлука односи".
Као што је АТВ раније писао Управни одбор УИО је усвојио, на данашњој сједници у Бањалуци, Правилник о примјени Закона о ПДВ-у који се односи на куповину прве некретнине.
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Закон о допунама Закона о порезу на додатну вриједност БиХ којим је предвиђен поврат ПДВ-а свим пунољетним грађанима БиХ за куповину прве некретнине усвојен је у априлу прошле године.
"Оно што смо наумили да завршимо, завршили смо. Драго нам је да смо кроз истрајавање дошли у ситуацију да је данас усвојен Правилник о поврату ПДВ-а на прву некретнину", рекао је Амиџић након сједнице.
Амиџић је истакао да ће ово рјешење омогућити свим становницима Републике Српске и Федерације БиХ да знатно лакше ријеше своје стамбено питање.
"Ово је веома битно да људи могу да дођу на лакши начин до прве некретнине, јер су цијене стварно отишле горе", поручио је Амиџић.
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