Планета "гори": Град у БиХ међу рекордерима Европе

Аутор:АТВ редакција
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Међу најтоплијим градовима Старог континента у посљедња 24 часа нашао се и Мостар, са просјечном температуром од 35,6 степени.
Истовремено, највише температуре на свијету забиљежене су у Ирану, гдје је жива у термометру достигла чак 49,8 степени.
Наиме, најтоплији град на свијету у посљедња 24 часа био је Омидије у Ирану, гдје је измјерено 49,8 степени, а најхладније је било на Поларној станици Амундсен-Скот на Антарктику, гдје је забиљежено минус 69,8 степени.
Највише кише пало је у Чеарпуњи у Индији - 428,6 mm, а најснажнији вјетар дувао је на Антарктику брзином од 145,7 km/h.
Европу је током посљедњих неколико дана захватио топлотни талас, издата су многобројна упозорења на врућину.
Најтоплије мјесто у Европи је Андухар у Шпанији са 42,7 степени, а Шпанија и Француска су земље у којима је било најтоплије током посљедња 24 сата, преноси Танјуг.
Градови и општине
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Јувасхје у Норвешкој са -2,9 степени је најхладнија тачка Европе, а Норвешка је уједно и најхладнија држава на европском континенту.
Највиша просјечна температура у посљедња 24 сата измјерена је у Пјаченци у Италији, 35,9 степени, на другом и трећем мјесту су Мостар у Босни и Херцеговини и Дон Бенито у Шпанији са 35,6 степени, па Сењ у Хрватској са 33,4 степена, а на петом мјесту је Дакс у Француској са 33,4 степена.
Највише кише у посљедња 24 сата пало је у Ембруну у француским Алпима - 71,0 mm.
Најјачи ветрови дували су у Норвешкој, 83 km/h, и Шведској 65,6 km/h, подаци су које је објавио Огимет.
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