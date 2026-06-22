Бањалучка пивара представила кампању која у фокус ставља обичне, аутентичне људе

Аутор:АТВ редакција
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Након вишемјесечне истраге, утврђено је да је Нектар пиво директно повезано са све учесталијим појавама спонтаности, опуштености и уживања у малим стварима.
Према посљедњим запажањима, они који бирају Нектар пиво показују необичне симптоме доброг расположења, искреног дружења и способности да уживају у тренутку баш онаквом какав јесте.
Не траже посебне поводе за наздрављање, не компликују једноставне ствари и знају да су најбољи тренуци често они који се не планирају. Зато данас наздрављамо правим познаваоцима пива, доброг друштва и живота у којем се највише цијене аутентични тренуци.
Истрага је показала да постоје двије врсте људи. Они који сваки тренутак претварају у догађај и они који од сваког догађаја направе лијеп тренутак. Нектар је одлучио да пажњу усмјери на ове друге – људе који су своји, ненаметљиви и потпуно задовољни тиме да уживају у добром пиву, добром друштву и добрим причама.
Јер прави познаваоци знају да неке од најбољих ствари у животу не траже рефлекторе. Довољно је да се догоде.
Посебну тежину цијелој причи даје чињеница да је Брат Пелин, препознатљиво лице домаће сцене и дугогодишњи пријатељ бренда, амбасадор ове кампање. Његова сарадња са Бањалучком пиваром и Нектар пивом траје већ три године, а управо његова непосредност, хумор и аутентичност савршено осликавају вриједности које кампања промовише.
"Нектар је добро, народско пиво, које не мора да глуми да је нешто што није“, наводи се у концепту кампање.
Након што су резултати вишемјесечне истраге показали да је Нектар пиво повезано са све учесталијим појавама доброг расположења, спонтаности и уживања у животу, огласио се и маркетинг тим Бањалучке пиваре.
"Уколико смо криви што годинама подстичемо људе да буду своји, да уживају у малим стварима и да пронађу више разлога за наздрављање са драгим људима, онда ту кривицу са задовољством прихватамо. Вјерујемо да су најбољи тренуци управо они искрени и неоптерећени, а да је живот љепши када га не компликујемо више него што је потребно. Поносни смо што је Брат Пелин већ трећу годину дио наше приче, јер својим карактером, хумором и аутентичношћу савршено представља вриједности које његујемо и кроз Нектар – уживање у тренутку, добро друштво и живот са ведрије стране“, изјавила је Андреа Лиздек, маркетинг менаџер Бањалучке пиваре.
И Брат Пелин, као амбасадор кампање, кратко је прокоментарисао своју улогу:
“Истина је оно сто ценим и имплементирам у сваком сегменту мог живота и рада на друштвеним мрежама. Мрзим фејк ствари и погрешне мотиве. Разлог дугогодишње са радње са Бањалучком пиваром је управо тај што ми дозвољавају и чак ме терају да ја останем - ја.”
Додао је да му је драго што већ три године сарађује с брендом који остаје досљедан себи и људима којима се обраћа. Јер, када једном почнете примјећивати разлику између искрености и позирања, тешко ћете је више игнорисати.
Зато Бањалучка пивара са својим Нектар пивом позива све грађане да се, кад год могу, прикључе свијетлој страни живота – страни на којој нема потребе за глумом, претјеривањем и доказивањем.
Постоје мјеста гдје је сасвим довољно бити оно што јеси.
И срећом, једно од њих је за столом са добрим друштвом и хладним Нектаром.
Напомена: Уколико сте се током читања овог саопштења препознали у неком његовом дијелу, сматрамо да је вријеме за кратку паузу, добро друштво и хладно Нектар пиво. Нека најбољи утисци овог пута настану спонтано.
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