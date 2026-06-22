Након Министарства здравља и АМС Српске издао препоруке грађанима

Аутор:АТВ редакција
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Проходност већине путева у Републици Српској и Федерацији БиХ (ФБиХ) јутрос је задовољавајућа, из Ауто-мото савеза Српске возачима савјетују да због високе дневне температуре дужа путовања планирају у раним јутарњим или касним послијеподневним часовима.
Краћа чекања су на дионицама на којима се изводе радови, гдје се саобраћа уз измијењен режим вожње и обавезно поштовање додатне сигнализације, која регулише саобраћај.
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На дијелу магистралног пута Вишеград-Бродар у мјесту Незуци од 7.00 до 15.00 часова долазиће до обуставе саобраћаја у трајању од 15 минута.
Измјене у саобраћају су на подручју Бијељине због изградње ауто-пута Рача-Бијељина. Постављена је привремена саобраћајна сигнализација и њено поштовање је обавезно.
Режим саобраћаја је измијењен и на дијелу магистралног пута Бијељина - Главичице због радова на изградњи тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони Основне школе "Јован Дучић" у Патковачи.
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Измијењен је режим саобраћаја и на магистралном путу Клашнице два - Шарговац.
На магистралном путу Добро Поље - Миљевина саобраћај се за возила до 3,5 тоне одвија наизмјенично једном коловозном траком, док је за возила тежа од 3,5 тоне и даље обустављен и преусмјерава се на алтернативне правце.
Настављени су радови на рехабилитацији магистралног пута Србац-Дервента због чега ће до краја године бити измијењен режим саобраћаја. Планирана је потпуна обустава саобраћаја на овој дионици дугој 41,4 километра до 30. јуна.
За вријеме обуставе, возила ће се преусмјеравати на алтернативни правац Србац-Прњавор-Дервента, осим за возила локалног становништва и хитних служби.
Због радова на проширењу моста, измијењен је режим саобраћаја на дионици магистралног пута Вршани - Бијељина. Тренутно се изводе радови на реконструкцији и доградњи моста преко Мајевичког канала, на самом улазу у Бијељину из правца Брчког.
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Сва возила укупне масе до 3,5 тона усмјераваће се преко привремене обилазнице која се налази у непосредној близини градилишта, док ће се возила укупне масе преко 3,5 тона усмјеравати преко регионалног пута који пролази кроз насеље Велика Обарска.
Због извођења радова на дионици магистралног пута Брод на Дрини (Фоча) - Хум (Шћепан Поље) измијењен је режим саобраћаја до 7. јула.
Због санације клизишта уз магистрални пут Добро Поље - Миљевина измијењен је режим саобраћаја.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час.
На мосту се забрањује саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
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На регионалном путу Разбој-Руданка, на локацији превој Љескове воде, због радова, саобраћај се за путничка возила одвија успорено, док се теретна возила преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.
На магистралном путу Лапишница-Љубогошта у мјесту Хан Дервента доћи ће до обуставе саобраћаја од 12.00 и 16.00 часова због минерских радова у каменолому.
На магистралном путу Горњи Јеловац-Приједор један, као и на регионалном путу Козарац-Водице због клизишта саобраћај се одвија једном коловозном траком наизмјенично.
На магистралном путу Градишка - Козарска Дубица на улазу у Орахову возачима се скреће пажњу на активирано клизиште.
Због појаве одрона, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, саобраћа се успорено, једном саобраћајном траком.
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Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћа се на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани, те на регионалном путу Укрина - Горња Вијака.
У ФБиХ је због санацији коловоза затворена дионица ауто-пута Какањ-Лашва у дужини од три километра, а возила се усмјеравају двосмјерно, супротном страном ауто-пута.
На дионицама ауто-пута Сарајево сјевер - Подлугови, Сарајево запад - Лепеница и Бијача-Почитељ (мост Херцеговина) због актуелних радова саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.
На магистралним путевима Тузла-Бијељина и Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила преко 3,5 тоне саобраћај и даље обустављен.
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На граничним прелазима БиХ јутрос нема дужих задржавања.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне, прелаз Каракај је отворен за све категорије возила.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
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