Пуцњава у школи, убијене три особе: Један нападач ухапшен

Аутор:АТВ редакција
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Три особе су погинуле, а пет је повријеђено у пуцњави у школи на Филипинима, саопштила је данас филипинска полиција.
Повријеђени су превезени у оближње медицинске установе на лијечење, преноси Ројтерс.
Инцидент се догодио у Националној средњој школи Сан Хозе у граду Таклобан у провинцији Лејте.
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Регионална полицијска управа распоредила је додатно особље у школу како би се осигурала безбједност ученика, особља, родитеља и околне заједнице.
Како је наведено, један осумњичени за напад је ухапшен, а други је и даље на слободи. Полиција истражује околности које су изазвале инцидент.
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