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Пуцњава у школи, убијене три особе: Један нападач ухапшен

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 08:22

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Учионица
Фото: Pexels

Три особе су погинуле, а пет је повријеђено у пуцњави у школи на Филипинима, саопштила је данас филипинска полиција.

Повријеђени су превезени у оближње медицинске установе на лијечење, преноси Ројтерс.

Инцидент се догодио у Националној средњој школи Сан Хозе у граду Таклобан у провинцији Лејте.

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Регионална полицијска управа распоредила је додатно особље у школу како би се осигурала безбједност ученика, особља, родитеља и околне заједнице.

Како је наведено, један осумњичени за напад је ухапшен, а други је и даље на слободи. Полиција истражује околности које су изазвале инцидент.

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Тагови :

Филипини

пуцњава у школи

Убиство

хапшење

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