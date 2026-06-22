Познат идентитет мушкарца који јеје убио жену па пуцао себи у главу

Аутор:АТВ редакција
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У мјесту Миричина код Грачанице Сафет Ковачевић је синоћ вечерас убио своју супругу, па онда починио самоубиство.
Према незваничним информацијама до којих је дошао "Аваз", он је супругу прво хтио убити у кући, а онда је она почела бјежати.
На крају је стигао испред куће и пуцао на њу из ловачке пушке.
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Након тога је пуцао и себи у главу, а онда је преминуо на путу према УКЦ-у Тузла.
"21.6.2026. године око 19.40 сати ПС Грачаница је запримила пријаву да је у мјесту Миричина, град Грачаница дошло до употребе ватреног оружја и да има повријеђених лица. На мјесто догађаја упућени су полицијски службеници ПС Грачаница и ОКП ПУ Грачаница, као и СХМП Дома здравља Грачаница", навела је полиција и додала:
"Наводи пријаве су потврђени, на мјесту догађаја затечено је тијело жене Н.К. (1958) без знакова живота, док је повријеђени мушкарац С.К. (1958) санитетским возилом упућен у здравствену установу али је исти у возилу накнадно преминуо".
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О догађају је обавијештен кантонални тужилац КТТК који ће руководити увиђајем, а исти ће извршити истражиоци Сектора криминалистичке полиције Управе полиције МУП ТК у циљу утврђивања околности наведеног догађаја.
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