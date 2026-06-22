Зеничанин ударио продавца, па му упутио језиве пријетње

Аутор:АТВ редакција
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Општински суд у Зеници потврдио је оптужницу против А.Х.С., којег Кантоналног тужилаштва Зеничко-добојског кантона терети за насилничко понашање и угрожавање сигурности.
Према оптужници, током инцидента који се 25. марта ове године догодио у Зеници А.Х.С. је пријетио двјема особама, а једну је повриједио.
Како се наводи у оптужници, А.Х.С. је у јутарњим часовима дошао до штанда на којем су се налазили С.Ј. и његова супруга М.Ј. те од оштећеног затражио објашњење због наводног малтретирања његовог дјетета. Том приликом је, према наводима Тужилаштва, почео викати и галамити, након чега је оштећеног ударио затвореном шаком у предјелу носа и горње усне.
"Од задобијеног ударца оштећени је пао на тло, након чега је оптужени покушао да га поново удари, али га је у томе спријечила супруга оштећеног која се наругивала са њим", наведено је у оптужници.
Тужилаштво даље тврди да је А.Х.С. након напада оштећенима упутио пријетње ријечима: "Ј*** ли вам мајку, убићу вас, сваки дан ћу те долазити тући", које су код њих изазвале страх и узнемиреност.
Према оптужници, С.Ј. је задобио лаке повреде у виду нагњечења у предјелу лица и носа, као и прелома крунице једног зуба у горњој вилици.
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Оптужницу је Кантонално тужилаштво Зеничко-добојског кантона подигло 10. јуна 2026. године, а судија за претходно саслушање Општинског суда у Зеници потврдио ју је 16. јуна.
За кривично дјело насилничко понашање прописана је казна затвора од шест мјесеци до пет година, док се за угрожавање безбједности може изрећи казна затвора у зависности од облика дјела и околности случаја. А.Х.С. може бити осуђен на казну затвора до пет година или више у оквиру јединствене казне, у зависности од одлуке суда и утврђених околности.
Општински суд у Сарајеву потврдио је оптужницу против М.А. због кривичног дјела поступања којим се вријеђа људско достојанство и нарушава психички интегритет другог лица. Према наводима оптужнице, догађај се десио 15. децембра прошле године у ходнику зграде, преноси Глас Српске.
"Након краћег разговора између К.С. и Б.Л., М.А. се обратио К.С. ријечима "Сјећаш ли се ти мене?". К.С. му је одговорио да га се не сјећа, а оптужени је наставио: „Како ме се не сјећаш, био си ми на рочишту за изјашњење о кривици?". Након што му је К.С. додатно рекао да га се не сјећа и да му се обраћа са "Ви", а не са "ти", М.А. му је упутио увредљиве ријечи: "Ти си за мене нула, ти ниси нико и ништа, ја се тебе одлично сјећам и ту одвратну фацу никад нећу заборавити", пише у оптужници и додаје да га је у даљем вербалном сукобу спријечио Б.Л.
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