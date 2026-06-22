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Зеничанин ударио продавца, па му упутио језиве пријетње

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 07:31

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Зеничанин ударио продавца, па му упутио језиве пријетње
Фото: Pexels.com

Општински суд у Зеници потврдио је оптужницу против А.Х.С., којег Кантоналног тужилаштва Зеничко-добојског кантона терети за насилничко понашање и угрожавање сигурности.

Према оптужници, током инцидента који се 25. марта ове године догодио у Зеници А.Х.С. је пријетио двјема особама, а једну је повриједио.

Свађа прерасла у напад

Како се наводи у оптужници, А.Х.С. је у јутарњим часовима дошао до штанда на којем су се налазили С.Ј. и његова супруга М.Ј. те од оштећеног затражио објашњење због наводног малтретирања његовог дјетета. Том приликом је, према наводима Тужилаштва, почео викати и галамити, након чега је оштећеног ударио затвореном шаком у предјелу носа и горње усне.

"Од задобијеног ударца оштећени је пао на тло, након чега је оптужени покушао да га поново удари, али га је у томе спријечила супруга оштећеног која се наругивала са њим", наведено је у оптужници.

Пријетње изазвале страх

Тужилаштво даље тврди да је А.Х.С. након напада оштећенима упутио пријетње ријечима: "Ј*** ли вам мајку, убићу вас, сваки дан ћу те долазити тући", које су код њих изазвале страх и узнемиреност.

Према оптужници, С.Ј. је задобио лаке повреде у виду нагњечења у предјелу лица и носа, као и прелома крунице једног зуба у горњој вилици.

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Оптужницу је Кантонално тужилаштво Зеничко-добојског кантона подигло 10. јуна 2026. године, а судија за претходно саслушање Општинског суда у Зеници потврдио ју је 16. јуна.

Пријети му вишегодишња казна

За кривично дјело насилничко понашање прописана је казна затвора од шест мјесеци до пет година, док се за угрожавање безбједности може изрећи казна затвора у зависности од облика дјела и околности случаја. А.Х.С. може бити осуђен на казну затвора до пет година или више у оквиру јединствене казне, у зависности од одлуке суда и утврђених околности.

Психичко насиље

Општински суд у Сарајеву потврдио је оптужницу против М.А. због кривичног дјела поступања којим се вријеђа људско достојанство и нарушава психички интегритет другог лица. Према наводима оптужнице, догађај се десио 15. децембра прошле године у ходнику зграде, преноси Глас Српске.

"Након краћег разговора између К.С. и Б.Л., М.А. се обратио К.С. ријечима "Сјећаш ли се ти мене?". К.С. му је одговорио да га се не сјећа, а оптужени је наставио: „Како ме се не сјећаш, био си ми на рочишту за изјашњење о кривици?". Након што му је К.С. додатно рекао да га се не сјећа и да му се обраћа са "Ви", а не са "ти", М.А. му је упутио увредљиве ријечи: "Ти си за мене нула, ти ниси нико и ништа, ја се тебе одлично сјећам и ту одвратну фацу никад нећу заборавити", пише у оптужници и додаје да га је у даљем вербалном сукобу спријечио Б.Л.

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Тагови :

физички напад

Туча

пријетња

Оптужница

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