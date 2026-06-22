Дончић: Можда ћу једног дана доћи у Црвену звезду

Аутор:АТВ редакција
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Нисам толико стар, имам још нешто НБА каријере испред мене, не размишљам још о крају, али можда ћу једног дана доћи у Црвену звезду, рекао је словеначки кошаркаш Лука Дончић.
Звијезда НБА лиге и ЛА Лејкерса дошао је у Београд у оквиру промотивне кампање бренда "Џордан", а у разговору за Танјуг открио је дјелић тајне његовог и успјеха Николе Јокића у Америци.
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- Узбуђен сам што сам поново у Београду, био сам на двије локације, много људи је дошло и драго ми је - рекао је он.
На питање по чему се разликује кошаркашка култура на Балкану од остатка свијета, Дончић је дао директан одговор.
- Како бих вам рекао, мислим да ми играмо другачије, да више размишљамо главом, Никола Јокић је најбољи примјер - поручио је кошаркаш Лејкерса.
Дончић је рекао да је кошарку заволио као дијете, да се и данас радо сјећа "баскета послије школе један на један".
- Када су у питању узори ван кошарке нисам их имао, али кад сам одрастао мој омиљени играч био је Василис Спанулис - признаје он.
Дончић сматра да се, упркос свему, у НБА може да сачува аутентичност.
- Највише се научи један на један, два на два, три на три и послије примењујеш то у пет на пет. Мислим да смо Јокић и ја више тимски играчи, за разлику од осталих у НБА који више користе дриблинг и шут - каже поменута звијезда НБА лиге.
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Дончић је истакао да му је велико задовољство када види клинце у његовим дресовима, патикама са његовим именом и да је гледао доста младих током промотивне кампање у Мадриду, Љубљани и Београду.
- Прво примјетим како се боре на терену. Тренинг је много важан, треба много да се тренира, али најважније је да се ужива у игри - закључио је Дончић.
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