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Дончић: Можда ћу једног дана доћи у Црвену звезду

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 07:24

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Лука Дончић убацио 60 поена
Фото: Tanjug/AP Photo/Lynne Sladky

Нисам толико стар, имам још нешто НБА каријере испред мене, не размишљам још о крају, али можда ћу једног дана доћи у Црвену звезду, рекао је словеначки кошаркаш Лука Дончић.

Звијезда НБА лиге и ЛА Лејкерса дошао је у Београд у оквиру промотивне кампање бренда "Џордан", а у разговору за Танјуг открио је дјелић тајне његовог и успјеха Николе Јокића у Америци.

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- Узбуђен сам што сам поново у Београду, био сам на двије локације, много људи је дошло и драго ми је - рекао је он.

На питање по чему се разликује кошаркашка култура на Балкану од остатка свијета, Дончић је дао директан одговор.

- Како бих вам рекао, мислим да ми играмо другачије, да више размишљамо главом, Никола Јокић је најбољи примјер - поручио је кошаркаш Лејкерса.

Дончић је рекао да је кошарку заволио као дијете, да се и данас радо сјећа "баскета послије школе један на један".

- Када су у питању узори ван кошарке нисам их имао, али кад сам одрастао мој омиљени играч био је Василис Спанулис - признаје он.

Дончић сматра да се, упркос свему, у НБА може да сачува аутентичност.

- Највише се научи један на један, два на два, три на три и послије примењујеш то у пет на пет. Мислим да смо Јокић и ја више тимски играчи, за разлику од осталих у НБА који више користе дриблинг и шут - каже поменута звијезда НБА лиге.

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Дончић је истакао да му је велико задовољство када види клинце у његовим дресовима, патикама са његовим именом и да је гледао доста младих током промотивне кампање у Мадриду, Љубљани и Београду.

- Прво примјетим како се боре на терену. Тренинг је много важан, треба много да се тренира, али најважније је да се ужива у игри - закључио је Дончић.

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Тагови :

Лука Дончић

кошарка

КК Црвена звезда

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