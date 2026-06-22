Након преговора Америке и Ирана: Донесена важна одлука

Аутор:АТВ редакција
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Ирански министар спољних послова Абас Аракчи саопштио је да су укинута ограничења за извоз иранске нафте, захваљујући напорима катарских и пакистанских посредника током преговора између Ирана и САД у Швајцарској.
Он је на Иксу написао да су бројна средства одмрзнута и да је покренут план за опоравак Ирана.
Аракчи је додао да је неуморно посредовање Пакистана и Катара донијело и велики напредак ка окончању рата у Либану.
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