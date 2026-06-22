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Након преговора Америке и Ирана: Донесена важна одлука

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 08:38

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Сала за састанке на језеру Луцерне Самит у одмаралишту Бургенстоцк у Обургену, у близини Луцерна, Швајцарска, недјеља, 21. јун 2026.
Фото: Urs Flueeler, Pool Photo via AP/Tanjug

Ирански министар спољних послова Абас Аракчи саопштио је да су укинута ограничења за извоз иранске нафте, захваљујући напорима катарских и пакистанских посредника током преговора између Ирана и САД у Швајцарској.

Он је на Иксу написао да су бројна средства одмрзнута и да је покренут план за опоравак Ирана.

Аракчи је додао да је неуморно посредовање Пакистана и Катара донијело и велики напредак ка окончању рата у Либану.

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