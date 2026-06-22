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Багеи: Технички тимови делегација САД и Ирана данас настављају преговоре

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 07:32

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Преговори Ирана и САД, усмјерени на окончање рата на Блиском истоку, почели су у Исламабаду, 11.04.2026.
Фото: Printscreen/X.com

Портпарол иранског Министарства спољних послова Есмаил Багеи изјавио је данас да је иранска делегација у недјељу прекинула састанак са делегацијом Сједињених Америчких Држава у Швајцарској, због пријетећих изјава америчког предсједника Доналда Трампа, али да ће технички тимови делегација двије земље наставити рад данас, и у наредним данима.

- Имали смо веома дуг дан на неки начин. Састанци су почели у недјељу ујутру. Током четвоространог састанка објављена је претећа изјава Сједињених Држава, што је навело Иран да објави да није спреман да настави четворострани састанак под таквим околностима. Катар и Пакистан су покушали да наставе разговоре, а ми смо рекли да то неће бити четворострани - рекао је Багеи, преноси Тасним.

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Истакао је да је "став иранске делегације да мора да присили другу страну да испуни своје обавезе".

- На четвоространим састанцима и пре тога, изражена је наша забринутост у вези са кршењем обећања друге стране. Посебно у вези са континуираним кршењем примирја од стране ционистичког режима. Рат на свим фронтовима, укључујући и у Либану, мора да се заврши - казао је Багеи.

Багеи је казао да је током преговора са САД, уз посредовање Пакистана и Катара у Швајцарској, постигнут напредак у продаји нафте и ослобађању замрзнуте иранске имовине.

- Вођени су разговори о преосталим клаузулама које су неопходне за почетак коначних преговора. Разговарало се о издавању потребних лиценци за продају нафте и ослобађању иранске имовине и постигнут је добар напредак. Одлучено је да се организује механизам за безбедан пролаз бродова кроз Ормуски мореуз, што је важно - рекао је Багеи.

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Према његовим ријечима, на преговорима је разматрана основа за почетак преговора о коначном споразуму, и донијета је одлука да ће технички тимови наставити свој рад на питањима која су неопходна за ефикасну примјену меморандума о разумијевању, који су САД и Иран потписали прошле недјеље.

Портпарол иранског Министарства спољних послова најавио је да ће посредници, Катар и Пакистан објавити саопштење о резултатима састанка у Швајцарској, које ће представљати "документ о споразумима који су постигнути током 18-часовног састанка" у Швајцарској.болах, коју подржава Иран.

(Танјуг)

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Америка

Иран Америка преговори

Есмаил Багеи

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