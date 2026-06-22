Logo

Прва исповијест мајке чијег је сина прегазио возач из БиХ

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 07:05

Коментари:

0
Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.
Фото: Pexels/Tim Samuel

Прошле су 24 године од трагедије, али за Теу Каиконен Марангони као да је вријеме стало те вечери. Ово је њена прва исповијест за италијанске медије, мајке чији је син Паули погинуо након што је на њега налетио возач из БиХ својим „поршеом“.

Био је 21. јун 2001. године када је њен син Паули Јако Хирви страдао на Пијацале Гондар (Piazzale Gondar), након што га је ударио младић који је јурио у свом жутом „поршеу“. За воланом је био Омер Халиловић, поријеклом из БиХ, који је имао и низоземско држављанство.

Смрт на лицу мјеста

Паули је преминуо на лицу мјеста, а још неколико људи је повријеђено. Халиловић је побјегао заједно са својим рођаком С. С. (такође из БиХ, настањеним у Низоземској), који је возио други „порше“. Двојица рођака су се утркивала дуж обале Риминија, када је Халиловић изгубио контролу и ударио Паулија.

Тих дана у Риминију ово је била главна тема. Паули, иако рођен у Финској, у Италији је живио од 1972. године и био је веома познат и вољен у том граду. У Римини се доселио с мајком још као дијете. Радио је као рестауратор, бавио се волонтеризмом и имао је много пријатеља. Двојица пријатеља била су с њим те вечери на Пијацале Гондар, када га је Халиловић ударио док је Паули био на скутеру.

„Могла је то да буде масовна трагедија. Могли су да убију много људи, не само Паулија“, каже мајка Теа.

Мајка видјела „порше“ и дан раније

У њој и даље тиња бијес због начина на који је поступило низоземско правосуђе. Двојица рођака су побјегла из Италије и одмах се вратила у Низоземску након трагедије. С. С. се предао мјесец и по касније: нагодио се на казну од годину и два мјесеца. Халиловић је осуђен на три године и 10 мјесеци, али тек 2006. низоземске власти су саопштиле да су га ухапсиле ради екстрадиције, коју је Италија више пута тражила, и то захваљујући интервенцијама Серђа Гамбинија, тадашњег посланика.

„Од тада више не знамо ништа“, шири руке Теа и додаје: „Не знамо да ли је онај који је убио Паулија заиста одслужио казну. Годинама сам се питала хиљаду питања, сваког дана. Тај жути 'порше', који је прегазио Паулија, видјела сам и дан прије трагедије и помислила: вози пребрзо, могао би некога да повриједи.“

„Он и даље живи са мном“

Али, Теа каже да је временом схватила неке ствари: „Схватила сам да је Бог тако хтио. Хтио је да позове Паулија на небо, иако је био млад. И више не осјећам мржњу према ономе ко га је убио.“

Потребна је храброст да се дође до такве спознаје. Теа је имала много снаге и захваљујући другој дјеци, Марку и Мартини Марангони.

„Били су веома везани за Паулија. Сви су вољели Паулија. Али он је увијек овдје са мном: осјећам га“, закључила је Теа, преносе Независне.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

узрок смрти

исповијест

Убиство

Држављанин БиХ

Коментари (0)

Прочитајте више

Данас славимо Светог Кирила Александријског: Изговорите ове ријечи за мир у души и дому

Друштво

Данас славимо Светог Кирила Александријског: Изговорите ове ријечи за мир у души и дому

39 мин

0
Белгија - Иран

Фудбал

Иран шокирао Белгију: ВАР спријечио побједу аутсајдера

8 ч

0
Ротација полиције Републике Српске

Хроника

Огласила се полиција о злочину у БиХ: Откривени идентитети

8 ч

0
предсједник СНСД-а

БиХ

Додик: Идеје о трећем ентитету говоре о немогућности БиХ

8 ч

0

Више из рубрике

Полицијско ауто

Свијет

''Макрон је свргнут'': Мушкарац запуцао на Жандармерију у Француској

10 ч

0
Преговори Ирана и САД, усмјерени на окончање рата на Блиском истоку, почели су у Исламабаду, 11.04.2026.

Свијет

Иранци напустили преговоре с Америком

10 ч

0
Џеј Ди Венс на преговорима с Ираном

Свијет

Завршен први круг преговора: Трамп наредио да се окрене нова страница

12 ч

0
Предсједник Доналд Трамп присуствује плеј-оф утакмици НБА финала између Њујорк Никса и Сан Антонио Спарса у Медисон Сквер Гардену у Њујорку, понедјељак, 8. јуна 2026.

Свијет

Трамп: Кир Стармер ће поднијети оставку

12 ч

0

  • Најновије

07

32

Багеи: Технички тимови делегација САД и Ирана данас настављају преговоре

07

31

Зеничанин ударио продавца, па му упутио језиве пријетње

07

24

Дончић: Можда ћу једног дана доћи у Црвену звезду

07

18

Управни одбор УИО данас одлучује о поврату ПДВ-а на прву некретнину

07

12

Спремите се за температурни шок: Стиже "временска бомба"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима