Завршен први круг преговора: Трамп наредио да се окрене нова страница

Аутор:АТВ редакција
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Прва рунда разговора Ирана са Сједињеним Америчким Државама у Швајцарској данас је завршена, изјавио је за Ројтерс извор близак преговарачком тиму.
Амерички потпредсједник Џејмс Дејвид Венс изјавио је да је постигнут знатан напредак у преговорима о Блиском истоку, укључујући ситуацију у Либану, као и разговоре између Сједињених Америчких Држава и Ирана.
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"Предсједник САД Доналд Трамп наложио је да окренемо нову страницу и да промијенимо однос са народом Ирана", рекао је Венс.
Венс је током разговора са иранском страном о ширем споразуму на Блиском истоку, оцијенио да се САД налазе у историјском тренутку и навео да се у разговорима у којима посредују представници Пакистана и Катара, ради на трансформацији Блиског истока и трајном унапређењу односа са Ираном.
Он је додао да је циљ америчке администрације да се кроз дипломатију обезбиједи стабилност у региону и омогући заједнички рад на миру и просперитету.
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Амерички и ирански преговарачи одржали су трилатерални састанак са катарским посредницима у оквиру разговора у Швајцарској.
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