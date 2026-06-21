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Завршен први круг преговора: Трамп наредио да се окрене нова страница

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 19:02

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Џеј Ди Венс на преговорима с Ираном
Фото: Tanjug/Fabrice Coffrini/Keystone via AP

Прва рунда разговора Ирана са Сједињеним Америчким Државама у Швајцарској данас је завршена, изјавио је за Ројтерс извор близак преговарачком тиму.

Амерички потпредсједник Џејмс Дејвид Венс изјавио је да је постигнут знатан напредак у преговорима о Блиском истоку, укључујући ситуацију у Либану, као и разговоре између Сједињених Америчких Држава и Ирана.

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"Предсједник САД Доналд Трамп наложио је да окренемо нову страницу и да промијенимо однос са народом Ирана", рекао је Венс.

Венс је током разговора са иранском страном о ширем споразуму на Блиском истоку, оцијенио да се САД налазе у историјском тренутку и навео да се у разговорима у којима посредују представници Пакистана и Катара, ради на трансформацији Блиског истока и трајном унапређењу односа са Ираном.

Он је додао да је циљ америчке администрације да се кроз дипломатију обезбиједи стабилност у региону и омогући заједнички рад на миру и просперитету.

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Амерички и ирански преговарачи одржали су трилатерални састанак са катарским посредницима у оквиру разговора у Швајцарској.

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