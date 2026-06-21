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Трамп: Кир Стармер ће поднијети оставку

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 18:41

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Предсједник Доналд Трамп присуствује плеј-оф утакмици НБА финала између Њујорк Никса и Сан Антонио Спарса у Медисон Сквер Гардену у Њујорку, понедјељак, 8. јуна 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Како пишу британски медији, извјештаји сугеришу да премијер Велике Британије сер Кир Стармер проводи викенд са супругом у Чекерсу како би разговарао о својој будућности.

Министар привреде Питер Кајл изјавио је за "Скај њуз" Тревора Филипса да премијер "размишља о политичким реалностима".

Предсједник САД Доналд Трамп се огласио поводом потенцијалног одласка сера Кира Стармера из Даунинг стрита, тврдећи да ће "он поднијети оставку".

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"Доживио је тежак неуспјех у двије веома важне области - имиграцији и енергетици", додао је председник САД.

Трамп је такође позвао Велику Британију да "отвори нафтна поља у Сјеверном мору".

Вриједи нагласити да ово није став који је Даунинг стрит износио током викенда - умјесто тога, они указују на Стармерове изјаве од петка, када је рекао да ће се борити против сваког изазова за лидерство који му се нађе на путу.

Лист "Обзервер" је пренио да Стармер размишља о томе да сутра објави намјеру да поднесе оставку на мјесто лидера Лабуриста.

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Међутим, јутрос је министар привреде и трговине Питер Кајл одбацио ове извештаје, рекавши за Скај Њуз: "Немам разлога да вјерујем да су истинити".

Додао је да "види много спекулација у јавности".

(Телеграф)

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Тагови :

Доналд Трамп

Кир Стармер

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