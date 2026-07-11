Тијело мушкарца пронађено у коферу у близини дјечијег игралишта: Ужас у Великој Британији

Аутор:АТВ редакција
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Тијело мушкарца пронађено је у коферу у близини дјечијег игралишта у парку у Рочестеру, у енглеској области Кент, преноси британски "Телеграф".
Полиција је претражила рекреативни терен Борстал у Рочестеру након пријаве да се у парку налази кофер "прекривен стотинама мува".
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У њему је пронађено тијело, а полиција је саопштила да су због сумње на убиство ухапшена двојица мушкараца од 27 и 32 године.
Трећи мушкарац ухапшен је због сумње да је помагао извршиоцу кривичног дјела, али је касније пуштен уз кауцију.
Истрага је покренута након пријаве о могућем убиству у четврти Вандсворт у јужном Лондону, у близини станице Клапам Џанкшн прије два дана.
Метрополитанска полиција саопштила је да су се жртва и двојица ухапшених мушкараца познавали.
Подручје парка остало је ограђено током данашњег дана, док полиција спроводи истрагу, преноси Срна.
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