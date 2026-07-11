Култура сјећања српских жртава коначно на глобалној сцени

Аутор:АТВ редакција
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За званичнике у Српској, ова кампања кључни је искорак у борби за глобално препознавање српских жртава, али и позитиван помак с обзиром на то да годинама уназад чињенице о страдању српског народа ријетко излазе ван оквира Српске и региона .
“Историјска је чињеница да је нама било забрањено да презентујемо страдање а И ако успијемо негдје, окретали су главу. Данас је у Америци ситуација нешто другачија. У Америци је остао наратив заштите хришћанске вриједности и заштите хришћанства зато и у том амбијенту вјерујем да ће висе продора имати та презентација“, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
Култура сјећања коначно излази из локалних оквира и добија међународни одјек. Након ове кампање, сагласни су званичници, многи људи у свијету ће схватити ко су Срби.
“То је изузетно важно, ми само желимо истину и ништа висе. Нама само треба истина, она права истина о страдању српског народа. Све оно што је била етикета једног лошег народа, једне кампање која је пратила српски народ И доста лошег урадила. Ово је, не за сваку похвалу, него историјски епохално“, рекао је предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић.
“Наша самосвијест је на највишем нивоу у последњих 50-60 година. То је велика заслуга РС и да је истина И карактер заслужност РС у промоцији те истине. Можемо сви да будемо поносни на оном што смо учинили на том плану“, рекао је предсједник НС РС Ненад Стевандић.
Истина о страдању српског народа мора да се чује широм свијета. Срби су народ, каже министар Остојић, који се кроз историју борио за слободу, слиједио хришћанске вриједности и подносио велика страдања.
“Покушавамо истину пласирати у свијет, истину о обичном човјеку грађанима и Америке и Европе И грађанима широм свијета. Ови који воде државе знају истину и покушавају да сакрију или да представе неку своју истину у којим смо ми само злочинци а права истина је другачија“, рекао је министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, Радан Остојић.
„ Све оно што нам се десило у непосредној прошлости што не бисмо доживјели почев од тога што се наше жртве нико не признаје, да се о нашим жртвама нигдје не говори. Наравно и до тога да не буде усвојена фамозна резолуција о Сребреници која нас је све као народ нажалост етикетирала оним што дефинитивно нисмо“, казала је предсједник Републичке организације заробљених, погинулих бораца и несталих цивила, Исидора Граорац.
Важност оваквих иницијатива и подизања културе сјећања истиче и државни секретар Србије. Важно је упознати цијели свијет о српском страдању, каже Тодоров.
“ Изузетно је значајно да цео свет види колико је страдање Срба јер ако ми то не помињемо нико други неће. Видели смо малоприје слику, живу слику мајке која је нашао своје место у музеју о холокаусту да цео свет види”, рекао је секретар Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије, Ђорђе Тодоров.
Након Њујорка, циљ институција и српске дијаспоре јесте да ова дигитална база свједочанстава обиђе и друге велике свјетске центре. Истина о страдању цивила тако постаје дио равноправног глобалног дијалога.
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