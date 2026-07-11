Трамп запријетио Ирану разорним ударом: Потпуно ћемо вас уништити!

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп запријетио је данас Ирану снажним војним одговором уколико Техеран, како тврди, покуша да изврши атентат на њега.
"Хиљаду ракета је напуњено и усмјерено ка Исламској Републици Иран, а хиљаде других ће одмах услиједити, уколико иранска влада поступи по својој пријетњи да ће убити или покушати да убије актуелног предсједника Сједињених Америчких Држава, у овом случају, мене", написао је Трамп на друштвеној мрежи Трут соушал.
Он је додао да су наређења већ издата и да је америчка војска спремна да "потпуно десеткује и уништи сва подручја Ирана".
Дан раније Трамп је изјавио да је унапријед оставио инструкције о томе како би Вашингтон требало да реагује уколико Иран спроведе, како је навео, план за његову ликвидацију. Поручио је да би одговор Сједињених Држава у том случају био нешто што Техеран "никада раније није видио".
У интервјуу за лист "Њујорк пост", Трамп је рекао да се, према његовим тврдњама, већ дуже вријеме налази на мети Ирана.
Подсјетимо, Доналд Трамп је и на самиту НАТО-а у Анкари изјавио да вјерује да се налази на врху иранске листе за атентат. Бранећи америчке војне ударе на Иран, поручио је да Сједињене Државе неће дозволити Техерану да развије нуклеарно оружје.
"Хајде да једноставно завршимо посао", рекао је Трамп, оцијенивши војну кампању своје администрације као "огроман успјех".
Том приликом Иран је описао као "главног насилника на Блиском истоку" и додао да сматра да је управо он главна мета иранског режима.
"Ја сам број један на њиховој листи за одстрел. Они су олош", рекао је тада Трамп.
Трампове тврдње да се налази на мети иранских власти нису независно потврђене. Међутим, америчке власти су и раније саопштавале да постоје пријетње из Ирана усмјерене ка бившим и садашњим америчким званичницима, посебно након убиства иранског генерала Касема Сулејманија 2020. године.
(Курир)
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