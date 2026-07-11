Додик: Планирана нова посјета Русији у септембру

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да би крајем септембра поново требао да посјети Русију.
"Ту посјету планирам крајем септембра. Све зависи од динамике и календара догађаја високих званичника у Русији са којим ћу се координисати", рекао је Додик за РИА "Новости".
На питање шта очекује од предстојећих избора у Србији, Додик је рекао да очекујемо да ће избори потврдити лидерство Александра Вучића и да ће Србија залијечити друштвени раскол.
Република Српска
"Политика СНСД-а остаје иста и на домаћем и на међународном плану"
"Тај раскол је очигледан у протестима оних који су лако прихватили да буду слуге странаца, прије свега Запада, и који неће постићи никакав значајан политички успјех", додао је Додик.
Он је истакао да је Српска имала веома позитивно искуство са предсједником Србије Александром Вучићем и његовим тимом.
"Добили смо економску подршку и политичко разумијевање у одбрани статуса Републике Српске", рекао је Додик
Говорећи о ЕУ, Додик је рекао да у ЕУ нема јединства, да је европска елита тренутно у великој кризи и да ће када дође мир у Украјину, разлози за њихово јединство нестати.
Република Српска
"Укинути одлуке високих представника правним актом"
"Вјерујем да ће се појавити нова елита, што се тиче ЕУ и да ће унутар ЕУ и широм Европе превладати покрети за суверенитет, фокусирајући се на сопствене државе и заштиту својих народа, а не на идеологије попут неолиберализма, које нису донијеле ништа добро њиховим народима", додао је Додик.
Према његовим ријечима, јасно је да је политика садашње европске елите погрешна у учешћу у украјинском сукобу и ставу наклоњеном једној страни - Кијеву.
"Њихов избор да антагонизују Русију био је погрешан, Европа не може да преживи без руских ресурса. И њихове елите су насјеле на политику искључивања Русије бившег америчког предсједника Џозефа Бајдена, али сада видимо да је енергетска криза коријен свих осталих криза. Стога очекујем да ће ЕУ морати да преиспита своје политике и приступе", додао је Додик, преноси Срна
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