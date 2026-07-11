Мистерија смрти: Српски камионџија био у казину са дјевојком, тијело пронађено у близини граничног прелаза

Аутор:АТВ редакција
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Нови Пазар погодиле су двије тешке несреће које су у размаку од свега неколико дана однијеле животе двојице возача камиона из овог града. У несрећама су страдали Харун Б. (70), који је погинуо на граничном прелазу Градина покушавајући да отклони квар на свом камиону, и млади Белмин Л. (26), чије је тијело пронађено у Бугарској након што је породица три дана безуспјешно покушавала да ступи у контакт са њим.
Док је околности смрти Харуна Б. утврдила истрага, случај младог Белмина и даље је обавијен велом мистерије, а бугарске власти настављају да утврђују како је дошло до његове смрти.
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Агонија Белминове породице почела је када је престао да одговара на телефонске позиве. Како се данима није јављао, његови најближи надали су се да је ријеч о застоју на граници или техничком проблему са камионом, што није неуобичајено за возаче који чекају на прелазак између Бугарске и Турске.
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Најцрње слутње потврдиле су се када је његово тијело пронађено у Бугарској, у близини граничног прелаза Капитан Андрејево, на излазу ка Турској. Према досадашњим информацијама, Белмин је камион оставио у колони на турској страни границе, а затим пјешке прешао у Бугарску. Његово тијело пронађено је испод једног надвожњака, десетак километара од границе.
Бугарска полиција још није саопштила званичан узрок смрти, а истрага је и даље у току. Породични пријатељ каже да су од других возача камиона, који данима чекају на том граничном прелазу, чули неколико различитих верзија догађаја.
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- За сада се зна да је Белмин оставио камион у колони на турској страни границе и пјешке отишао у Бугарску, где је, према причама које круже међу возачима, са једном дјевојком ушао у казино. Наводно је тамо изгубио одређену суму новца, а послије извјесног времена пронађен је мртав испод надвожњака, док је његов камион са новцем фирме остао на мјесту гдје га је паркирао. Тај новац, колико знамо, није дирао - каже саговорник за "Блиц".
Он додаје да истражитељи покушавају да утврде како је Белмин доспио до надвожњака на којем је пронађен.
- Међу возачима се помиње више могућих сценарија, али ниједан није потврђен. Због тога бугарска полиција детаљно прегледа терен и снимке бројних надзорних камера које се налазе на тој дионици пута због близине границе. Тек након завршетка истраге биће познато шта се заиста догодило - наводи породични пријатељ.
Белминова породица и пријатељи кажу да их највише погађа то што и даље нема званичних одговора.
- Сви смо шокирани и не можемо да повјерујемо да Белмина више нема. Потицао је из поштене и вриједне породице, био је добар, вриједан и омиљен међу људима. Никада није био довођен у везу са било каквим проблемима са законом. Чули смо да је његов брат отишао у Бугарску како би сазнао више о свему што се догодило и завршио процедуру око преузимања тијела. Очекује се да ће то бити могуће након обдукције, која би требало да буде завршена почетком наредне седмице - каже пријатељ породице.
Док породица Белмина чека одговоре из Бугарске, Нови Пазар још тугује због смрти искусног возача Харуна Б. (70), који је погинуо у сриједу увече на граничном прелазу Градина.
Према досадашњим информацијама, Харун је нешто послије 18 часова приметио квар на свом камиону. Зауставио је возило и изашао како би проверио шта се догодило и покушао да отклони проблем. Међутим, у једном тренутку дошло је до пуцања ваздушног јастука, односно нивелатора вешања кабине, услед чега се кабина камиона изненада спустила и прикљештила га.
Од задобијених повреда преминуо је на лицу мјеста, упркос томе што су му колеге одмах притекле у помоћ.
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