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Мистериозна смрт на граничном прелазу - прешао у Турску, па се вратио у Бугарску

11.07.2026 08:34

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Мистериозна смрт на граничном прелазу - прешао у Турску, па се вратио у Бугарску
Фото: Društvene mreže

Смрт младог камионџије из Новог Пазара потресла је читав регион. Надлежни бугарски органи истражују околности трагедије, док породица и пријатељи чекају одговоре о томе шта се догодило код граничног прелаза Капитан Андрејево.

Тијело Б.Л. (24) пронађено је у близини граничног прелаза Капитан Андрејево, на излазу из Бугарске према Турској. Надлежни бугарски органи воде истрагу, а узрок и околности његове смрти за сада нису званично саопштени.

Према информацијама до којих је дошла редакција портала Санџак данас, Б. Л. је камион оставио на турској страни граничног прелаза, након чега је пјешице прешао у Бугарску. Из за сада неутврђених разлога удаљио се од граничног подручја, а његово тијело касније је пронађено испод надвожњака.

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Породица и пријатељи наводе да су након прегледа камиона пронашли новац од претходне туре, због чега сматрају да пљачка није била мотив догађаја. У близини мјеста гдје је пронађено тијело налази се и казино, али за сада нема званичних информација које би тај податак довеле у везу са случајем.

Посебну недоумицу изазива чињеница да још није познато због чега је младић напустио камион и прешао на бугарску страну границе. Управо на то питање породица, пријатељи и јавност очекују одговор након завршетка истраге.

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Незваничне информације које круже у јавности говоре о сумњи да је Б.Л. усмрћен насилним путем, али те тврдње за сада нису потврђене од стране надлежних институција. Због тога се коначни закључци очекују након обдукције и резултата истраге коју воде бугарски истражни органи.

Смрт младог Новопазарца изазвала је велику тугу међу његовим суграђанима. Друштвене мреже преплављене су порукама саучешћа и опроштаја, док многи изражавају наду да ће истрага расвијетлити све околности овог трагичног догађаја.

(Санџак данас)

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Тагови :

Камионџија из Србије

Нови Пазар

погибија

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