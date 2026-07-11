Додик: Пуна подршка Стевандићу да не дозволи омаловажавање Народне скупштине

Аутор:АТВ редакција
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Ненад Стевандић води Народну скупштину Републике Српске у складу са Пословником, чувајући достојанство и углед највишег законодавног органа Српске, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Скупштина је мјесто демократског дијалога, а не позорница за увреде и циркуске представе. Напади на Стевандића представљају покушај урушавања једне од најважнијих институција", нагласио је Додик.
Ненад Стевандић води Народну скупштину у складу с пословником, чувајући достојанство и углед највишег законодавног органа Републике Српске.— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 11, 2026
Скупштина је мјесто демократског дијалога, а не позорница за увреде и циркуске представе.
Напади на Стевандића представљају покушај…
Он је навео на Иксу да Стевандић има пуну подршку СНСД-а да не дозволи омаловажавање Народне скупштине Републике Српске, те изразио увјерење да ће ту подршку добити од свих посланика којима је стало до дигнитета ове институције.
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