Logo

Додик: Пуна подршка Стевандићу да не дозволи омаловажавање Народне скупштине

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 08:20

Коментари:

5
Милорад Додик
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Ненад Стевандић води Народну скупштину Републике Српске у складу са Пословником, чувајући достојанство и углед највишег законодавног органа Српске, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Скупштина је мјесто демократског дијалога, а не позорница за увреде и циркуске представе. Напади на Стевандића представљају покушај урушавања једне од најважнијих институција", нагласио је Додик.

Он је навео на Иксу да Стевандић има пуну подршку СНСД-а да не дозволи омаловажавање Народне скупштине Републике Српске, те изразио увјерење да ће ту подршку добити од свих посланика којима је стало до дигнитета ове институције.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Ненад Стевандић

Народна скупштина Републике Српске

Коментари (5)

Прочитајте више

Милорад Додик

Република Српска

"Република Српска више не може да чека договор у Дистрикту"

18 ч

7
Милорад Додик лидер СНСД-а

Република Српска

"Упркос незапамћеним злочинима, Козарчани успјели да васкрсну и опстану у својој отаџбини"

18 ч

0
Милорад Додик и Игор Додик Брчко састанак са привредницима

Градови и општине

Руководство СНСД-а са привредницима: Привреда је темељ развоја сваке локалне заједнице

19 ч

1
влада српске сједница плате и пензије повећање

Република Српска

Влада Српске издваја два милиона марака за СПЦ у Брчком

21 ч

0

Више из рубрике

Палата предсједника Никола Тесла

Република Српска

Палата Српске освијетљена у част 170 година од рођења Николе Тесле

14 ч

0
Требиње

Република Српска

Република Српска све чешћи избор туриста

16 ч

0
Пумпа

Република Српска

Нове цијене горива на бензинским пумпама у Српској

16 ч

9
Предсједник НСРС Ненад Стевандић на сједници одржаној 7. јула 2026. године.

Република Српска

Пет пресуда, хиљаде марака дуга: Стевандић објавио документацију о Црнатковим неплаћеним рачунима

17 ч

6

  • Најновије

11

57

Будимир: МУП предузео све да скуп у Поточарима протекне без инцидента

11

55

Кошарац: Трајни политички распоред Тривићеве и Станивуковића је опозиција

11

54

Тодић: Сјећање на страдање Козаре не смије бити заборављено

11

48

Кренула на Вимблдон, па поломила браду и избила зубе

11

36

Бивша британска министарка пронађена мртва, осумњичени пуштен на слободу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима