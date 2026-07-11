У јуну у Српској евидентирано 268 случајева обијесне вожње

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На подручју Републике Српске током јуна евидентирано је 268 случајева обијесне вожње, а из Министарства унутрашњих послова очекују да ће број ових најтежих саобраћајних прекршаја у наредном периоду бити у паду захваљујући строжим законским санкцијама и појачаним полицијским контролама.
Главни инспектор Јединице полиције за безбједност саобраћаја МУП-а Републике Српске Драган Милошевић изјавио је да овај број није изненађење, већ резултат интензивнијег рада полиције током љетних мјесеци, када традиционално расте број саобраћајних незгода.
– Пратили смо статистичке показатеље из претходних година и утврдили да су јун, јул и август мјесеци са повећаним бројем саобраћајних незгода, због чега смо и прије ступања на снагу измјена Закона планирали појачане активности полицијских службеника – рекао је Милошевић.
Нови Закон о основама безбједности саобраћаја, који се примјењује од краја маја, обијесну вожњу дефинише као грубо кршење саобраћајних прописа којим се озбиљно угрожава безбједност свих учесника у саобраћају.
Милошевић је појаснио да се обијесном вожњом сматра прекорачење брзине за више од 40 километара на час у насељу, односно више од 60 километара на час ван насеља, пролазак кроз црвено свјетло два или више пута у року од 20 минута, претицање колоне преко пуне линије, као и управљање возилом са више од 1,5 промила алкохола у крви или под дејством наркотика и других психоактивних супстанци.
Према његовим ријечима, највећи број евидентираних случајева управо се односи на вожњу под дејством алкохола, управљање возилом под утицајем наркотика и драстично прекорачење дозвољене брзине.
- За обијесну вожњу предвиђене су новчане казне од 2.000 до 3.000 конвертибилних марака, забрана управљања моторним возилом у трајању од шест мјесеци и два казнена бода. Уколико возач изазове саобраћајну незгоду, казна се повећава на од 3.000 до 5.000 КМ, уз забрану управљања возилом од девет мјесеци и четири казнена бода - рекао је инспектор.
Милошевић истиче да је основни циљ строжих казни превенција и одвраћање возача од чињења најтежих прекршаја, а стварни ефекти нових мјера биће видљиви након детаљније анализе статистичких података у наредном периоду.
Измјенама закона повећане су и казне за некоришћење сигурносног појаса, употребу мобилног телефона током вожње, као и коришћење уређаја за ометање рада радара. За ове прекршаје предвиђене су казне од 200 до 300 КМ.
Током јуна полиција је санкционисала и 34 возача због коришћења уређаја који ометају рад радарских система и уређаја за евидентирање саобраћајних прекршаја.
- Једна од најзначајнијих новина закона јесте могућност трајног одузимања моторног возила возачима који у периоду од двије године понове прекршај објесне вожње - додао је Милошевић.
Он је нагласио да МУП Републике Српске апелује на све учеснике у саобраћају да током љетне туристичке сезоне прилагоде брзину условима на путу, избјегавају вожњу под дејством алкохола и других психоактивних супстанци, користе сигурносни појас, не користе мобилни телефон током вожње и праве редовне паузе на дужим путовањима како би допринијели већој безбједности на путевима.
(РТРС)
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