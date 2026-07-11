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У Српској рођено 29 беба

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 08:26

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Беба
Фото: pexels/Evgeniya Davydova

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 29 беба, од којих 13 дјевојчица и 16 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци - 18, у Бијељини, Требињу, Градишци по три, Приједору двије бебе.

У Бањалуци је рођено осам дјевојчица и 10 дјечака, Бијељини и Градишци по једна дјевојчица и два дјечака, Требињу двије дјевојчице и дјечак, Приједору дјевојчица и дјечак.

У протекла 24 часа није било порођаја у породилиштима у Зворнику, Фочи, Невесињу и Источном Сарајеву.

У породилишту у Добоју нису били доступни за информације.

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Тагови :

рођене бебе

бебе

Република Српска

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