У Српској рођено 29 беба

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 29 беба, од којих 13 дјевојчица и 16 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у Бањалуци - 18, у Бијељини, Требињу, Градишци по три, Приједору двије бебе.
У Бањалуци је рођено осам дјевојчица и 10 дјечака, Бијељини и Градишци по једна дјевојчица и два дјечака, Требињу двије дјевојчице и дјечак, Приједору дјевојчица и дјечак.
У протекла 24 часа није било порођаја у породилиштима у Зворнику, Фочи, Невесињу и Источном Сарајеву.
У породилишту у Добоју нису били доступни за информације.
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