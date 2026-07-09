Родитељи опрез: Хитно повучен популарни производ за бебе

Аутор:АТВ редакција
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РАПЕКС систем за брзу размjену информација о небезбедним производима који су стављени на јединствено тржиште ЕУ издао је упозорење о неисправности производа намијењеног бебама те о хитном повлачењу истог из продаје усљед ризика од повреда.
Како се наводи у питању је марама за ношење беба, направљена од бијеле тканине са црним шарама и пластичном копчом.
Носиљка за бебе не садржи упутство за употребу што може довести до тога да дијете не буде правилно обезбијеђено у њој те до ризика од пада и задобијања повреда, преноси Телеграф.рс.
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