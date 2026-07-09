Logo

Родитељи опрез: Хитно повучен популарни производ за бебе

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 14:45

Коментари:

0
beba porodilište
Фото: Pexel/ Emma Bauso

РАПЕКС систем за брзу размjену информација о небезбедним производима који су стављени на јединствено тржиште ЕУ издао је упозорење о неисправности производа намијењеног бебама те о хитном повлачењу истог из продаје усљед ризика од повреда.

Како се наводи у питању је марама за ношење беба, направљена од бијеле тканине са црним шарама и пластичном копчом.

Носиљка за бебе не садржи упутство за употребу што може довести до тога да дијете не буде правилно обезбијеђено у њој те до ризика од пада и задобијања повреда, преноси Телеграф.рс.

Подаци о производу

  • Производ: Носиљка за бебе (марама за ношење беба)
  • Назив: БД30 - Ецхарпе поур бебе
  • Број серије: б202401253
  • Тип / Број модела: БД30
  • Опис производа: Носиљка за бебе направљена од бијеле тканине са црним шарама и пластичном копчом.
  • Земља поријекла: НР Кина
  • Врста ризика: Повреде
  • Онлајн трговац: ТикТок шоп

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

бебе

Повлачење са тржишта

тржиште

економија

Коментари (0)

Прочитајте више

Уставни суд Републике Српске

Друштво

Стотине марака разлике: Одлука Уставног суда мијења права радника

2 ч

0
doktor ljekar uniforma medicina

Здравље

Шири се опасна зараза: Дјеца најугроженија, објављени алармантни подаци

2 ч

0
Приказан је сунчан љетни дан у зеленом парку, где се изнад густог дрвећа простире ведро плаво небо испуњено великим, бијелим облацима.

Друштво

Сутра сунчано и топло, жива иде до 34 степена

2 ч

0
Норвешка слави након утакмице осмине финала Свјетског првенства у фудбалу између Бразила и Норвешке у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, недјеља, 5. јул 2026.

Фудбал

Хаос у табору Норвешке пред историјски меч

2 ч

0

Више из рубрике

Новац

Економија

Ово су износи увећаних пензија: Влада Српске дефинитивно одлучила

5 ч

6
Новац

Економија

Плата преко 2.000 евра: Ово је најплаћенији посао у Хрватској

8 ч

0
Pustinja

Економија

Фараонски пројекат од 15 милијарди: Претварају пустињу у плодне њиве

8 ч

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел

Економија

Велики раст цијене нафте

8 ч

0

  • Најновије

16

35

Привремено смањен број радник дана у појединим амбулантама

16

31

Креативност која настаје у тренутку

16

23

Специјалци и Жандармерија показали висок ниво спретности у вишебоју

16

05

Бањалучанка Николина Латиновић великим срцем мијења поглед на живот

16

00

НСРС усвојила сет закона о повећању плата у јавном сектору

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима