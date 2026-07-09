Шири се опасна зараза: Дјеца најугроженија, објављени алармантни подаци

Аутор:АТВ редакција
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Бугарска биљежи нагли пораст броја оболелих од малих богиња, а према најновијим подацима Министарства здравља заражено је 446 особа, међу којима је чак 368 дјеце.
У Бугарској је до сада потврђено 446 случајева малих богиња, а највећи део обољелих чине дјеца њих 368, саопштило је Министарство здравља, преноси портал Новините.
Зараза је регистрована у 11 области широм земље, при чему је најтежа ситуација у области Враца, где је евидентирано више од 220 случајева. Већи број обољелих забиљежен је и у Плевену и Ловечу.
Случајеви малих богиња потврђени су и у областима Монтана, Варна, Русе, Видин, Перник и Трговиште, као и у Софији и њеној околини.
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Према подацима Министарства здравља, 228 заражених није било вакцинисано против малих богиња, било због узраста или других разлога, док за 37 обољелих није познато да ли су примили вакцину.
Од почетка епидемије у Бугарској дато је 48.826 доза ММР вакцине, која штити од малих богиња, заушки и рубеоле.
Вакцинација против малих богиња у Бугарској је обавезна, спроводи се са навршених 13 месеци живота и поново у 12. години, а вакцина је бесплатна, преноси Мондо.
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