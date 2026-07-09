Језива инфекција "однијела" дјечаку ноге: Почело температуром, па прерасло у сепсу

Аутор:АТВ редакција
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Једна мајка одлучила је да подијели потресну причу и фотографије свог сина како би упозорила родитеље широм свијета колико бактеријска инфекција стрептокока групе А (Стреп А), коју већина дјеце прележи са благим симптомима, у ријетким случајевима може бити опасна по живот.
У децембру је њен тада трогодишњи син Рајан добио температуру. Испрва је све личило на уобичајену прехладу, али је мајка Џесика Карни убрзо примијетила да нешто озбиљно није у реду. Дјечак је постао изразито малаксао, тијело му је било потпуно млитаво, а на кожи се појавио осип који није блиједио при притиску. Одмах га је одвела у болницу, гдје је установљена инфекција која је за неколико сати постала смртоносна.
Код малог Рајана честа бактерија Стреп А пробила је у крвоток и брзо прерасла у сепсу – тешко тровање организма, што је довело до септичког шока, отказивања више органа и озбиљног поремећаја згрушавања крви. Током лавовске борбе за живот, дјечак је доживио и срчани застој.
„Пуних мјесец дана сваког дана слушала сам исте ријечи: 'Жао нам је, срце му је стало, радимо реанимацију.' Гледала сам како ми оживљавају дијете, вриштала сам и молила их да не престају. Послије десет минута чула сам реченицу коју никада нећу заборавити: 'Успјели смо да га вратимо'“, испричала је мајка.
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Иако је Рајан побиједио инфекцију, сепса је изазвала трајна и тешка оштећења ткива и крвних судова, због чега су љекари били принуђени да му ампутирају обје ноге како би му спасили живот.
Ники Јуркуц, стручњак за прву помоћ из организације Tiny Hearts Education, упозорава да Стреп А постаје екстремно опасна када доспје у крв, мозак или срце. Родитељи морају хитно реаговати и потражити љекарску помоћ уколико дијете, уз температуру вишу од 38 степени, развије сљедеће симптоме:
Рајан данас има четири године. И поред тешке судбине, он је исти онај мали борац који сада учи да хода и све ради испочетка помоћу својих протеза. Његова мајка је недавно објавила видео-снимак на којем храбри дјечак већ трчи и шутира лопту, показујући невјероватну вољу за животом, преноси Ју Мама.
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