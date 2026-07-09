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Језива инфекција "однијела" дјечаку ноге: Почело температуром, па прерасло у сепсу

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 11:12

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Дјечак у болници з бог тешке инфекције
Фото: Screenshot/Instagram

Једна мајка одлучила је да подијели потресну причу и фотографије свог сина како би упозорила родитеље широм свијета колико бактеријска инфекција стрептокока групе А (Стреп А), коју већина дјеце прележи са благим симптомима, у ријетким случајевима може бити опасна по живот.

У децембру је њен тада трогодишњи син Рајан добио температуру. Испрва је све личило на уобичајену прехладу, али је мајка Џесика Карни убрзо примијетила да нешто озбиљно није у реду. Дјечак је постао изразито малаксао, тијело му је било потпуно млитаво, а на кожи се појавио осип који није блиједио при притиску. Одмах га је одвела у болницу, гдје је установљена инфекција која је за неколико сати постала смртоносна.

Срце му је стало, љекари га оживљавали 10 минута

Код малог Рајана честа бактерија Стреп А пробила је у крвоток и брзо прерасла у сепсу – тешко тровање организма, што је довело до септичког шока, отказивања више органа и озбиљног поремећаја згрушавања крви. Током лавовске борбе за живот, дјечак је доживио и срчани застој.

„Пуних мјесец дана сваког дана слушала сам исте ријечи: 'Жао нам је, срце му је стало, радимо реанимацију.' Гледала сам како ми оживљавају дијете, вриштала сам и молила их да не престају. Послије десет минута чула сам реченицу коју никада нећу заборавити: 'Успјели смо да га вратимо'“, испричала је мајка.

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Иако је Рајан побиједио инфекцију, сепса је изазвала трајна и тешка оштећења ткива и крвних судова, због чега су љекари били принуђени да му ампутирају обје ноге како би му спасили живот.

Симптоми и "црвене заставице" које не смијете игнорисати

Ники Јуркуц, стручњак за прву помоћ из организације Tiny Hearts Education, упозорава да Стреп А постаје екстремно опасна када доспје у крв, мозак или срце. Родитељи морају хитно реаговати и потражити љекарску помоћ уколико дијете, уз температуру вишу од 38 степени, развије сљедеће симптоме:

  • Изражену малаксалост или неуобичајену поспаност и млитавост тијела,
  • Јаке болове у мишићима или осјетљивост на додир,
  • Осип који не блиједи када га притиснете чашом или прстом,
  • Црвенило око неке ранице које се брзо шири,
  • Отежано дисање или конфузију.

Рајан данас има четири године. И поред тешке судбине, он је исти онај мали борац који сада учи да хода и све ради испочетка помоћу својих протеза. Његова мајка је недавно објавила видео-снимак на којем храбри дјечак већ трчи и шутира лопту, показујући невјероватну вољу за животом, преноси Ју Мама.

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Тагови :

инфекција

Дјечак

ампутација ноге

животне приче

Болест

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