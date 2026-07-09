Дарко Младић: Лажне вијести о смрти, генерала посјетили из српске Амбасаде

Аутор:АТВ редакција
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Генерала Ратка Младића, који је дуже од двије године под палијативном његом у хашкој притворској болници, посјетили су представници Амбасаде Србије у Холандији и његово здравствено стање није промијењено, изјавио је Срни његов син Дарко Младић.
Он је скренуо пажњу на то да се прошле седмице на друштвеним мрежама из непознатих извора појавила лажна вијест да је генерал Младић умро.
"То неко пушта из неког разлога, не знам зашто. Али, ја сам већ навикао на то", рекао је Дарко и навео да то медији нису преносили јер су разумјели да је ријеч о лажној вијести.
Дарко је истакао да су генерала представници Амбасаде Србије у Холандији посјетили прошле седмице, те да га редовно обилазе бар једном мјесечно, а некад и чешће, како би могли да извијесте Београд о томе какво је његово стање.
Он је навео да по том питању нема промјена и да је генералово здравствено стање мало стабилизовано, али је битно да не добија нове ударе.
"Данас сам мало причао са њим. Он јако тешко прича, али то стање је за сада стабилно. У суштини нема ништа специјално ново. Њему су ти мождани удари јако ризични. И то што је имао она два у априлу и мају, и што их је и преживео, то је чудо", рекао је Младић.
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Генералов син је напоменуо да још нема детаља у вези са извјештајима српског неуропсихијатра, који је генерала посјетио недавно у хашкој притворској болници.
Генерал Ратко Младић је у хашком казамату имао више можданих удара, болест бубрега, а уграђен му је и стент на срцу, имао је висок притисак и шећер, али никада од Хага није добио потребну његу, нити је пуштен на лијечење.
Посљедње двије године је провео непокретан у кревету у хашкој притворској болници, а након два мождана урада у априлу и мају, ионако тешко стање му се драматично погоршало.
Љекари, и хашки и српски, процијенили су да се генерал Младић налази у терминалној фази болести, са веома ограниченим животним вијеком.
(СРНА)
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