Минић подвукао: Свих 500 дјеце погинулих бораца биће запослено

Аутор:АТВ редакција
Коментари:4
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да ћу у овом мандату запослити свих 500 дјеце погинулих бораца и да је данас у Невесињу њих троје добило посао.
Минић је навео да су на састанку са дјецом погинулих бораца договорили динамику запошљавања и да ће то бити у шумарији, Хидроелектрани Дабар, у катастру.
"Као институције обезбиједићемо радна мјеста, а имена ће нам дати Борачка организација. Лично сам задужио савјетника који ће долазити и пратити динамику", рекао је Минић новинарима послије састанка.
Истакао је да је Невесиње мало специфично јер је доста дјеце погинулих бораца која нису ријешила питање запослења, док у неким локланим заједицама готово да их више нема.
Указао је да се касни са рјешавањем ове проблематике, те да му је жао због тога и захвалио је на стрпљењу које, како је рекао, има своје границе.
Република Српска
Почела расправа: За величање НДХ и тзв. Армије БиХ до три године затвора
"Прозваћемо и оне у државним институцијама који нису испоштовали одлуку владе која је три или четири пута ажурирана у само овој години", нагласио је Минић.
Нагласио је да је покренута озбиљна активност и да се то мора завршити.
"Договорили смо да ћемо запослити 500 дјеце погинулих бораца и ја сам рекао да министар Радан Осојић и ја дајемо своју ријеч и то морамо да завршимо у нашем мандату, а то је неких реалних још три мјесеца. Обећали смо и има да се то заврши", закључио је Минић, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Здравље
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Свијет
3 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч4
Република Српска
4 ч1
Најновије
14
02
13
49
13
44
13
43
13
43
Тренутно на програму