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Минић подвукао: Свих 500 дјеце погинулих бораца биће запослено

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 11:21

Коментари:

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Минић подвукао: Свих 500 дјеце погинулих бораца биће запослено
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да ћу у овом мандату запослити свих 500 дјеце погинулих бораца и да је данас у Невесињу њих троје добило посао.

Минић је навео да су на састанку са дјецом погинулих бораца договорили динамику запошљавања и да ће то бити у шумарији, Хидроелектрани Дабар, у катастру.

"Као институције обезбиједићемо радна мјеста, а имена ће нам дати Борачка организација. Лично сам задужио савјетника који ће долазити и пратити динамику", рекао је Минић новинарима послије састанка.

Истакао је да је Невесиње мало специфично јер је доста дјеце погинулих бораца која нису ријешила питање запослења, док у неким локланим заједицама готово да их више нема.

Указао је да се касни са рјешавањем ове проблематике, те да му је жао због тога и захвалио је на стрпљењу које, како је рекао, има своје границе.

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"Прозваћемо и оне у државним институцијама који нису испоштовали одлуку владе која је три или четири пута ажурирана у само овој години", нагласио је Минић.

Нагласио је да је покренута озбиљна активност и да се то мора завршити.

"Договорили смо да ћемо запослити 500 дјеце погинулих бораца и ја сам рекао да министар Радан Осојић и ја дајемо своју ријеч и то морамо да завршимо у нашем мандату, а то је неких реалних још три мјесеца. Обећали смо и има да се то заврши", закључио је Минић, преноси Срна.

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Тагови :

Саво Минић

запошљавање

дјеца палих бораца

Република Српска

Коментари (4)

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