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Ови градови и општине добијају новац: 34 милиона за 14 пројеката

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 11:07

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Сједница Владе Републике Српске
Фото: Уступљена фотографија

Влада Републике Српске допунила је одлуку о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Српске за финансирање из буџета у овој години, чиме је обухваћено 14 пројеката укупне вриједности 34.744.366 КМ.

Ријеч је о три пројекта на републичком и 11 на локалном нивоу.

Допуна се односи на подршку инфраструктурним пројектима у Шековићима, Кнежеву, Требињу, Власеници, Источном Сарајеву, изградњи објекта Полицијске станице Шамац, провођење поступка потпуне експропријације непокретности - регионални пут Шарци-Борогово, поддионица Шарци-Осмаци.

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Ријеч је и о модернизацији информационог система Пореске управе Републике Српске, асфалтирању и реконструкцији путева на подручју општине Шипово, опремању вртића у општини Пелагићево, изградњи и опремању дјечијег вртића у општини Билећа, реконструкцији пута у општини Петровац, подршци капиталним пројектима у граду Источно Сарајево, те куповина, адаптација и опремање Центра за медицину рада и спорта у Приједору.

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Тагови :

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