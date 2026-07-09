Ирнес Хубијар притворен због пријетњи тероризмом Републици Српској и Милораду Додику

Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор Ирнесу Хубијару (37) из Сарајева због сумње да је на друштвеној мрежи ”ТикТок” пријетио тероризмом Републици Српској и предсједнику СНСД-а Милораду Додику!
Притвор је одређен на приједлог Републичког јавног тужилаштва Републике Српске које је против Хубијара покренуло истрагу због пријетњи тероризмом. Иначе, Хубијар се већ налази под истрагом због сумње да је 27. децембра прошле године из пиштоља пуцао на Косту Пандуревића, али га није погодио.
Како сазнаје АТВ истрага је покренута након што је непозната особа у петак објавила видео на ”ТикТоку” са натписом ”Порука за Милорада Додика и за све сличне људе као што су Додик”. У објави је изнио салву увреда и пријетњи предсједнику СНСД-а Милораду Додику, говорећи о отимању застава женама и малтретирању муслиманског народа у Републици Српској.
Хроника
Ирнес Хубијар ухапшен због покушаја убиства Косте Пандуревића!
”Видјећете шта ћу ја вама радити у Републици Српској. Ево да најавим, добро запамтите шта ћу ја вама радити. Добро запамптите овај видео, шта ћу ја сада вама да радим”, наводи се у објави.
Након објаве снимка, полицијски службеници Управе за борбу против тероризма и екстремизма МУП-а Републике Српске утврдили су да је видео објавио Ирнес Хубијар, који је у суботу ухапшен. О свему је обавијештено Републичко јавно тужилаштво Републике Српске, које је случај квалификовало као пријетња тероризмом и Хубијару предложило притвор.
”Суд је донио рјешење којим је одређен притвор према осумњиченом И.Х. због постојања основане сумње да је починио кривично дјело пријетња тероризмом. Према овом рјешењу притвор може трајати до 4. августа”, саопштио је Окружни суд у Бањалуци.
Притвор је одређен због бојазни да ће боравком на слободи Хубијар ометати поступак утицајем на свједоке или скривањем доказа, те због опасности да ће поновити кривично дјело.
Иначе, Хубијар је недавно изашао из притвора у којем се налазио због сумње да је покушао убити Косту Пандуревића у Источном Новом Сарајеву. Све се одиграло у мјесту Миљевићи на паркингу забавног центра ”Саниленд” када је маскирани мушкарац пришао Пандуревићу који се налазио у аутомобилу ”ауди А6” и према њему испалио најмање један метак из пиштоља.
Хроника
Предложен притвор осумњиченом за покушај убиства Косте Пандуревића
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