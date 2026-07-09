Logo

Ирнес Хубијар притворен због пријетњи тероризмом Републици Српској и Милораду Додику

Аутор:

Огњен Матавуљ
09.07.2026 11:51

Коментари:

5
Ирнес Хубијар, привођење
Фото: Уступљена фотографија

Окружни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор Ирнесу Хубијару (37) из Сарајева због сумње да је на друштвеној мрежи ”ТикТок” пријетио тероризмом Републици Српској и предсједнику СНСД-а Милораду Додику!

Притвор је одређен на приједлог Републичког јавног тужилаштва Републике Српске које је против Хубијара покренуло истрагу због пријетњи тероризмом. Иначе, Хубијар се већ налази под истрагом због сумње да је 27. децембра прошле године из пиштоља пуцао на Косту Пандуревића, али га није погодио.

Видјећете шта ћу ја вама радити у Републици Српској

Како сазнаје АТВ истрага је покренута након што је непозната особа у петак објавила видео на ”ТикТоку” са натписом ”Порука за Милорада Додика и за све сличне људе као што су Додик”. У објави је изнио салву увреда и пријетњи предсједнику СНСД-а Милораду Додику, говорећи о отимању застава женама и малтретирању муслиманског народа у Републици Српској.

Irnes Hubijar

Хроника

Ирнес Хубијар ухапшен због покушаја убиства Косте Пандуревића!

”Видјећете шта ћу ја вама радити у Републици Српској. Ево да најавим, добро запамтите шта ћу ја вама радити. Добро запамптите овај видео, шта ћу ја сада вама да радим”, наводи се у објави.

Идентификован и ухапшен за 24 сата

Након објаве снимка, полицијски службеници Управе за борбу против тероризма и екстремизма МУП-а Републике Српске утврдили су да је видео објавио Ирнес Хубијар, који је у суботу ухапшен. О свему је обавијештено Републичко јавно тужилаштво Републике Српске, које је случај квалификовало као пријетња тероризмом и Хубијару предложило притвор.

Притвор одређен због утицаја на свједоке и понављања дјела

”Суд је донио рјешење којим је одређен притвор према осумњиченом И.Х. због постојања основане сумње да је починио кривично дјело пријетња тероризмом. Према овом рјешењу притвор може трајати до 4. августа”, саопштио је Окружни суд у Бањалуци.

Притвор је одређен због бојазни да ће боравком на слободи Хубијар ометати поступак утицајем на свједоке или скривањем доказа, те због опасности да ће поновити кривично дјело.

Под истрагом за покушај убиства

Иначе, Хубијар је недавно изашао из притвора у којем се налазио због сумње да је покушао убити Косту Пандуревића у Источном Новом Сарајеву. Све се одиграло у мјесту Миљевићи на паркингу забавног центра ”Саниленд” када је маскирани мушкарац пришао Пандуревићу који се налазио у аутомобилу ”ауди А6” и према њему испалио најмање један метак из пиштоља.

Irnes Hubijar

Хроника

Предложен притвор осумњиченом за покушај убиства Косте Пандуревића

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ирнес Хубијар

тероризам

Притвор

Окружни суд Бањалука

пријетње

ухапшен Ирнес Хубијар

Коментари (5)

Више из рубрике

Направио хаос у Аустрији: Сипа ухапсила мушкарца са Интерполове потјернице

Хроника

Направио хаос у Аустрији: Сипа ухапсила мушкарца са Интерполове потјернице

4 ч

0
Лисице на рукама женска рука

Хроника

Везао и претукао баку (88), па пао у БиХ

6 ч

0
Крава

Хроника

Срамота у Српској: Отровао пашњак, комшији угинуле двије краве

18 ч

0
Напад током вожње: Туристкиња тврди да је доживјела сексуално узнемиравање у БиХ

Хроника

Напад током вожње: Туристкиња тврди да је доживјела сексуално узнемиравање у БиХ

21 ч

0

  • Најновије

14

02

Врућина однијела више од 5 хиљада живота: Катастрофа у Њемачкој

13

49

Немедицинском кадру УКЦ-а Српске додатак од 150 марака

13

44

Доста је било натезања са новцем: Ова четири знака Зодијака ускоро пуне новчанике

13

43

Масовна еутаназија свиња у Хртковцима

13

43

Познато када на терен излазе Ђоковић и Синер

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима