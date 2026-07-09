Logo

Везао и претукао баку (88), па пао у БиХ

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 07:14

Коментари:

0
Лисице на рукама женска рука
Фото: Pexel/Kindel Media

Полицијска управа Доње Аустрије саопштила је данас, 8. јула, да су ухапшени осумњичени за напад на аустријску пензионерку, од којих је један лоциран у Босни и Херцеговини.

Наиме, дана 18. децембра 2025. двојица српских држављана (18, 51) напала су 88-годишњу жену у Лангензерсдорфу (округ Корнеубург, Доња Аустрија) у њеном стану. Полиција је данас саопштила да је овај случај дефинитивно ријешен.

Напад непосредно пред Божић

Како преносе медији, тог дана, ујутро око 9 часова, двојица мушкараца су се представила као мајстори и на превару ушли у кућу 88-годишње жене.

СПЦ

Друштво

Славимо великог свеца: Урадите ово данас како бисте отјерали зло

„Након уласка у кућу, жртва је одмах и без икаквог упозорења физички нападнута и брутално оборена на под“, саопштила је полиција. Потом је била везана и под сталним физичким малтретирањем држана под контролом. Починиоци су побјегли са мањом сумом готовине, док је жртва задобила тешке повреде које су захтијевале вишемјесечно лијечење.

Први осумњичени ухапшен у априлу

Радна група за разбојништва при Покрајинској криминалистичкој управи преузела је истрагу. Убрзо се сумња усмјерила на 18-годишњег Србина. Он је 8. априла 2026. у Бечу ухваћен на дјелу током покушаја провале у кућу, заједно са још четворицом. Накнадна ДНК анализа га је повезала са нападом у Лангензерсдорфу. Током испитивања младић је у потпуности признао, али је о саучеснику дао само нејасне податке.

Други осумњичени ухапшен у БиХ

Опсежна оперативна истрага у Србији довела је до идентификације другог починиоца. На основу нових сазнања, 18-годишњи осумњичени је „недвосмислено идентификовао“ свог саучесника – такође држављанина Србије. Против овог 51-годишњака је издат европски налог за хапшење, а 3. јула 2026. ухапшен је у Босни и Херцеговини и тренутно се налази у екстрадиционом притвору.

Жртва се вратила кући

Иначе, жртва је током бруталног напада задобила бројне хематоме по тијелу, као и повреде леђа и кичме. Укупно је провела 16 дана на болничком лијечењу у двије болничке установе. Након изласка из болнице била је смјештена у дом за његу, јер није могла самостално да функционише. У међувремену се вратила у своју кућу, гдје је сада збринута кроз редовну дневну његу, преноси Независне.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Аустрија

хапшење

Бака

претучен мушкарац

Црна хроника свијет

Коментари (0)

Прочитајте више

врућина топлотни талас фонтана вода

Друштво

Нижу се упозорења: Температуре иду и до 45 степени

8 мин

0
Славимо великог свеца: Урадите ово данас како бисте отјерали зло

Друштво

Славимо великог свеца: Урадите ово данас како бисте отјерали зло

14 мин

0
Хороскоп

Занимљивости

Хороскоп за 9. јул: Једном знаку дан повољан за важне одлуке

19 мин

0
Акција у Њемачкој: На мети радници из БиХ

Свијет

Акција у Њемачкој: На мети радници из БиХ

8 ч

0

Више из рубрике

Крава

Хроника

Срамота у Српској: Отровао пашњак, комшији угинуле двије краве

12 ч

0
Напад током вожње: Туристкиња тврди да је доживјела сексуално узнемиравање у БиХ

Хроника

Напад током вожње: Туристкиња тврди да је доживјела сексуално узнемиравање у БиХ

15 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Незгода у Бањалуци: Повријеђен мотоциклиста

16 ч

0
Нова шокантна сазнања о убиству младића из БиХ у Загребу

Хроника

Нова шокантна сазнања о убиству младића из БиХ у Загребу

16 ч

0

  • Најновије

07

19

Упуцан Сандокан, погођен са више хитаца

07

15

Данас наставак сједнице НСРС

07

14

Везао и претукао баку (88), па пао у БиХ

07

12

Нижу се упозорења: Температуре иду и до 45 степени

07

07

Хаос у Загребу: У базенима откривена бактерија легионела

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима