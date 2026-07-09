Везао и претукао баку (88), па пао у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Полицијска управа Доње Аустрије саопштила је данас, 8. јула, да су ухапшени осумњичени за напад на аустријску пензионерку, од којих је један лоциран у Босни и Херцеговини.
Наиме, дана 18. децембра 2025. двојица српских држављана (18, 51) напала су 88-годишњу жену у Лангензерсдорфу (округ Корнеубург, Доња Аустрија) у њеном стану. Полиција је данас саопштила да је овај случај дефинитивно ријешен.
Како преносе медији, тог дана, ујутро око 9 часова, двојица мушкараца су се представила као мајстори и на превару ушли у кућу 88-годишње жене.
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„Након уласка у кућу, жртва је одмах и без икаквог упозорења физички нападнута и брутално оборена на под“, саопштила је полиција. Потом је била везана и под сталним физичким малтретирањем држана под контролом. Починиоци су побјегли са мањом сумом готовине, док је жртва задобила тешке повреде које су захтијевале вишемјесечно лијечење.
Радна група за разбојништва при Покрајинској криминалистичкој управи преузела је истрагу. Убрзо се сумња усмјерила на 18-годишњег Србина. Он је 8. априла 2026. у Бечу ухваћен на дјелу током покушаја провале у кућу, заједно са још четворицом. Накнадна ДНК анализа га је повезала са нападом у Лангензерсдорфу. Током испитивања младић је у потпуности признао, али је о саучеснику дао само нејасне податке.
Опсежна оперативна истрага у Србији довела је до идентификације другог починиоца. На основу нових сазнања, 18-годишњи осумњичени је „недвосмислено идентификовао“ свог саучесника – такође држављанина Србије. Против овог 51-годишњака је издат европски налог за хапшење, а 3. јула 2026. ухапшен је у Босни и Херцеговини и тренутно се налази у екстрадиционом притвору.
Иначе, жртва је током бруталног напада задобила бројне хематоме по тијелу, као и повреде леђа и кичме. Укупно је провела 16 дана на болничком лијечењу у двије болничке установе. Након изласка из болнице била је смјештена у дом за његу, јер није могла самостално да функционише. У међувремену се вратила у своју кућу, гдје је сада збринута кроз редовну дневну његу, преноси Независне.
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