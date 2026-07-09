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Мајка и кћерка од туђег смећа направиле кућу и обогатиле се

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 08:10

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Жене скупљају смеће и одлажу у пластичну кесу.
Фото: Pexels/Thirdman

Оно што су многи неодговорно остављали на плажама као обичан отпад, Една и њена кћерка Марија Габријели Дантас претвориле су у нешто потпуно неочекивано - сопствени дом и уносан посао.

На бразилском острву Итамарака, у савезној држави Пернамбуко, ове двије храбре жене саградиле су кућу од чак 8.000 стаклених флаша које су годинама вриједно сакупљале током чишћења обале.

Њихов јединствени пројекат, назван "Каза де Сал" (Кућа соли), данас привлачи огромну пажњу људи широм свијета. Осим што представља необично архитектонско остварење, многима служи као инспиративан примјер да се уз креативност и упорност отпад може претворити у вриједан ресурс и подстаћи одрживији начин живота.

Двије године сакупљале стакло дуж обале

Идеја о несвакидашњем дому настала је током пандемије вируса корона. Една и Марија одлучиле су да искористе предмете које су свакодневно проналазиле на пјешчаним плажама свог острва. Осим стаклених амбалажа, сакупљале су старе дрвене палете, одбачене ствари и друге материјале за које су вјеровале да могу добити нову сврху.

За сакупљање свега потребног биле су им потребне пуне двије године мукотрпност рада.

До данас су сакупиле више од 13.000 стаклених флаша, од којих је око 8.000 трајно уграђено у саму кућу од седам просторија.

"Кућа соли" одушевљава и својим грађевинским рјешењима. Зидови су изграђени од стаклених флаша повезаних цементом, унутрашње преграде израђене су од рециклираних дрвених палета, док је дио крова направљен чак и од искоришћених туба за зубе. Посебан утисак оставља сунчева свјетлост која пролази кроз шарено стакло и ствара разнобојне одсјаје у унутрашњости, због чега ентеријер подсјећа на витраже у црквама.

Од прања суђа у лавору до Еирбнб-а

Почетак живота у новом дому био је далеко од удобности на коју је већина навикла. Првих годину и по дана свакодневица је била сурова борба.

"Нисмо имале класично купатило, а суђе смо прале у обичном лавору. Али никада нисмо изгубиле из вида оно што желимо да постигнемо и изградимо", присјетила се Марија.

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Данас је ситуација потпуно другачија, а њихов труд се претворио у озбиљан извор зараде. "Каза де Сал" је данас доступна за изнајмљивање преко популарне платформе Еирбнб, а мајка и кћерка организују и посјећене радионице на којима друге подучавају одрживим начинима градње. Осим тога, покренуле су и сопствени модни бренд додатака израђених од рециклираних материјала.

На путу до успјеха морале су да разбију и бројне предрасуде околине, с обзиром на то да су саме ушле у грађевински сектор који многи и даље сматрају искључиво мушким послом. Ипак, њихова визија је побиједила, доказавши да отпад не мора завршити на депонији, већ може постати темељ за сигурну будућност, преноси Телеграф.рс.

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Тагови :

смеће на улици

флаша

кућа

посао

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