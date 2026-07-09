Строга правила у ЕУ на снази: Сваки нови ауто од сада прати возача

Аутор:АТВ редакција
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Куповина новог аутомобила од сада доноси још једну велику промјену на коју ће се возачи морати навићи.
Нова европска правила прописују обавезне безбједносне системе у возилима, а међу њима је и технологија која детаљно прати пажњу возача те га звучно упозорава ако предуго скрене поглед са пута.
Од 7. јула сви нови путнички аутомобили и лака комерцијална возила који се први пут региструју у државама Европске уније морају бити опремљени овим новим сигурносним системима. Међу њима је технологија која је изазвала највише пажње и јавних расправа - специјална камера усмјерена директно у лице возача.
Ријеч је о систему Едвансед драјвер дистракшн ворнинг (АДДВ), односно напредном систему за упозоравање на ометање возача. Његов задатак је да препозна тренутке када возач предуго скрење поглед са пута или показује јасне знакове непажње и умора, те да га правовремено упозори звучним или визуелним сигналом на инструмент табли.
АДДВ систем користи софистицирану инфрацрвену камеру смјештену у унутрашњости возила, најчешће иза управљача (на стубу волана) или у близини унутрашњег ретровизора. Систем у реалном времену прати смјер погледа, положај главе, учесталост трептања и друге показатеље који указују на то да ли возач обраћа пажњу на саобраћај.
Реакција на телефон: Ако возач неколико секунди непрекидно гледа у мобилни телефон, мултимедијални екран или на било које друго мјесто умјесто у пут испред себе, аутомобил ће се одмах огласити.
Циљ овог система није кажњавање или пријављивање возача, већ искључиво спречавање тешких саобраћајних несрећа узрокованих тренутном деконцентрацијом.
Иако је управо уградња камере изазвала велику забринутост због заштите приватности, европска правила стриктно прописују да се систем користи искључиво за тренутну процјену пажње. Камера није замишљена као уређај за снимање, нити постоји опција чувања и преношења видео-снимака вожње. Систем само анализира понашање у стварном времену, без меморисања података.
Поред камера, нова европска правила доносе још неколико обавезних технологија за све новорегистрироване аутомобиле:
Побољшани систем аутоматског кочења који знатно боље препознаје пјешаке и бициклисте на путу.
Унапријеђена заштита пјешака приликом евентуалног судара (зона гужвања предњег дијела возила).
Боља прегледност из самог возила и нови, строжи захтјеви за безбједност гума.
Важно је нагласити да се ова обавеза односи искључиво на потпуно нова возила која се први пут региструју након ступања ових правила на снагу. Власници половних и већ регистрованих аутомобила неће морати накнадно да уграђују ове системе нити ће имати било какве додатне трошкове. Европска комисија очекује да ће ове мјере дугорочно спасити велики број живота на путевима широм Европе, преноси Тпортал.
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