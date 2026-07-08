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Збуњујућа ознака: Ево шта значи слово Д на мануелном мјењачу

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 08:18

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Мјењач у ауту
Фото: pexels/HamZa NOUASRIA

Мистериозна ознака Д на мануелном мјењачу буни возаче који мисле да је ријеч о вожњи унапријед. Заправо се ради о директном преносу који крије тајну економичније вожње.

Многи од њих, наиме, слијепо вјерују да ово слово означава исти режим као код аутоматских мјењача – односно "Drive", који служи искључиво за вожњу унапријед.

Међутим, код возила са мануелним мјењачем ово слово има потпуно другачије, чисто техничко значење које често није познато чак ни веома искусним возачима. Како наводи стручни портал Click Petróleo e Gás, ознака Д се заправо односи на такозвани директан пренос (direct drive), односно посебан начин рада између мотора и мјењача.

Шта заправо значи слово Д на мануелном мјењачу?

Док код аутоматских мјењача ознака Д заиста означава режим вожње унапријед у којем систем сам бира степене преноса, код мануелних је ситуација потпуно другачија. Ту је Д скраћеница за директан пренос (direct drive).

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То је специфично стање у којем се обртни момент мотора преноси директно на мјењач, при чему је однос обртаја мотора и мјењача тачно 1:1. У том режиму мјењач уопште не повећава нити смањује обртни момент, већ мотор и мјењач раде потпуно синхронизовано, што омогућава да се аутомобил креће стабилно, мирно и максимално ефикасно.

Кључне предности директног преноса

Када је укључен директан пренос, рад комплетног погонског склопа постаје знатно једноставнији једном када нема потребе за сталном промјеном односа преноса. Због тога је оптерећење мотора далеко мање, што возачима доноси неколико кључних предности:

  • Тиши рад: Мотор ради знатно тише и углађеније.
  • Стабилност: Рад самог мотора је много стабилнији.
  • Уштеда: Потрошња горива се драстично смањује.

Због свега наведеног, овај режим је нарочито погодан за дужа путовања и отворени пут. Ипак, важно је нагласити да ознака Д на ручици мјењача не значи да аутомобил магично постаје аутоматик – возач и даље мора редовно да користи квачило, ручно мијења брзине и пажљиво прати број обртаја мотора.

Који степен преноса је заправо директан?

Код старијих аутомобила са четворостепеним или петостепеним мануелним мјењачем, четврта брзина је готово увијек представљала директан пренос. Код савременијих шестостепених мјењача ту улогу најчешће преузима пета брзина. Веома је важно нагласити да директан пренос није нужно и највиши степен преноса у возилу. Највиша брзина у модерним аутомобилима углавном представља overdrive, односно пренос који намјерно смањује број обртаја мотора при великим брзинама како би се додатно смањила потрошња горива на аутопуту.

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Вожња аутопутем у директном или највишем степену преноса доноси већу удобност, тишу вожњу и мању потрошњу, али стручњаци упозоравају на опрез приликом претицања или других маневара који захтијевају нагло убрзање. Пошто мотор тада ради на знатно нижим обртајима, одзив на гас је примјетно слабији. Чак и када снажно притиснете папучицу гаса, аутомобил неће брзо убрзати јер мотор ради ван свог оптималног опсега обртаја. Зато је у таквим ситуацијама, превасходно ради безбједности, потребно благовремено пребацити у нижи степен преноса, преноси Блиц.

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Тагови :

мјењач

Аутомобил

Ауто-мото

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