Цијена ноћна мора: Продаје се посебна Лада стара 45 година

Аутор:АТВ редакција
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На платформи "и беј" појавио се оглас који је потпуно шокирао љубитеље четвороточкаша, јер се у Њемачкој продаје посебна лада стара 45 година, али је цијена ноћна мора.
Иако на папиру звучи потпуно сулудо да неко искешира 63.000 евра за производ совјетске ауто-индустрије, овај примјерак крије невјероватну причу.
Заборавите на класичне, споре моделе које су возили наши очеви и дједови. На продају је екстремно модификована Лада Рива седан, познатија као модел 2105, која је осамдесетих година прошлог вијека прерађена и направљена према строгим спецификацијама за брутални рели Групе Б.
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Овај конкретни седан сишао је са фабричке траке чувеног АвтоВАЗ-а 1981. године као стандардно путничко возило. Међутим, његово најважније животно поглавље почиње 1985. године, када аутомобил доспијева у руке стручњака који су га претворили у праву тркачку неман.
Аутомобил је званично трансформисан у верзију Лада 2105 ВФТС (Вилниус Фабрика Транспортнyх Средств). Аустријски увозник ОАФ је сертификовао и регистровао аутомобил како за рели, тако и за регуларну друмску употребу. Од те 1985. године, па све до краја 1989. године, ова Лада је без икакве паузе харала аустријским рели првенством, а за њеним воланом су се смјењивали познати возачи Руди Штробл, Рајнер Валенцко и Енгелберт Хелм.
Када су њени такмичарски дани прошли, ауто је конзервиран и паркиран у једну гаражу у Аустрији гдје је провео деценије. Садашњи власник је преузео аутомобил 2018. године и уз помоћ врхунских рели специјалиста вратио га у фабричко стање. До 2020. године, аутомобил је добио званични Историјски технички пасош кровне организације ФИА и испуњава комплетну Б222 хомологацију.
Визуелно, ова Лада ВФТС изгледа спектакуларно и агресивно, а њена бијела каросерија је претрпјела озбиљне аеродинамичке измјене. Ту је масивни “бодyкит” са широким пластичним проширењима блатобрана, као и изражен “чин” спојлер на предњем бранику и култни “дактејл” спојлер на гепеку.
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Сви прозори су замењени лаком пластиком, а аутомобил стоји на петокраким алуминијумским фелнама са препознатљивим помоћним свјетлима на предњем грилу.
Унутрашњост је потпуно огољена и прилагођена искључиво преживљавању на стази. Избачен је сав вишак, уграђен је масивни заштитни кавез, а возач и сувозач сиједе у фиксним тркачким кадицама. Инструмент табла је модификована и накнадно опремљена бројним прекидачима и додатним мјерачима притиска и температуре.
Прави драгуљ налази се испод хаубе. Фабрички атмосферски 1,6-литарски мотор потпуно је фризиран.
Уграђена су два дупла “Вебер” карбуратора и усисна грана високог протока. Снага је са скромних фабричких 75 коњских снага скочила на озбиљних 130 КС. Када се узме у обзир да је тежина аутомобила због стриктних прописа ограничена на свега 920 килограма, јасно је да ова машина иде као пројектил.
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За пренос снаге задужен је кратки петостепени мануелни мјењач са тркачким “догбокс” системом, који преко Торсен диференцијала са ограниченим проклизавањем шаље снагу на задње точкове, преноси "Спортал".
Питање је само да ли ће богати колекционари препознати вриједност ове совјетске тркачке егзотике, или ће за исти новац радије изабрати неки западноевропски бренд са дубљим коријенима у историји мотоспорта.
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