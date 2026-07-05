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Необичне ознаке на асфалту: Ево чему служе бијели кругови на цести

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 09:11

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Необичне ознаке на асфалту: Ево чему служе бијели кругови на цести
Фото: Unsplash

Бијели кругови и елипсе уз средишњу линију цесте на бројним европским путевима нису декорација, већ озбиљна безбједносна мјера која спашава животе мотоциклиста.

На бројним цестама у Европи возачи су посљедњих година могли примијетити необичне бијеле ознаке на асфалту, најчешће у облику кругова или елипси. На први поглед дјелују као обичан детаљ, али њихова намјена је врло озбиљна и постављају се због сигурности мотоциклиста, посебно на опасним завојима гдје је ризик од тешких несрећа највећи.

Ове ознаке исцртавају се рефлектујућом и противклизном бојом уз средишњу линију цесте, углавном у завојима уског радијуса или на дионицама гдје су се раније догађале несреће. Њихова сврха није да мотоциклистима покажу идеалну путању кроз завој, већ означавају простор који би требало избјегавати како не би пришли превише супротној траци.

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То је посебно важно у лијевим завојима, гдје се мотоцикл нагиње, па и када точкови остану у својој траци, тијело или кацига возача могу прећи близу супротне траке, што може бити кобно ако наиђе друго возило. Бијеле ознаке дјелују као оптичка и психолошка препрека коју возачи инстинктивно не желе прелазити, што их усмјерава на сигурнију путању.

Оваква рјешења већ се користе или тестирају у Аустрији, Њемачкој, Луксембургу, Словенији и Шпанији. Облик ознака није свугдје исти, али је идеја једнака: једноставном промјеном на асфалту утицати на понашање возача. Стручњаци истичу да су ове ознаке посебно корисне јер се налазе директно у видном пољу мотоциклисте у тренутку када доноси одлуку о уласку у завој, због чега их ријетко занемарују, преноси ГПМаљевац.

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Тагови :

саобраћај

Саобраћајне ознаке

Возачи

Безбједност саобраћаја

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