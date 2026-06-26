Код нас их обожавају, а механичар тврди: Бјежите од ових половних њемачких аутомобила

Аутор:АТВ редакција
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Ауди А4 Б6/Б7 је познат по рђи, непоузданом Мултитроник мјењачу и захтевним поправкама ТДИ мотора.
Бе-ем-ве Серије 5 Ф10/Ф11 има проблеме са турбодизел моторима (ЕГР хладњак, ланцима, пумпама), а поправке су изузетно скупе.
Сањате о њемачком аутомобилу високе класе, а буџет вам дозвољава само куповину половњака?
Опрез! Ниједан модел са ове листе од стручњака није добио оцјену већу од тројке, а разлог је увијек исти - натпросјечна кварљивост. Иако је на тржишту половних возила теоретски могуће пронаћи добар примјерак, у пракси је то равно добитку на лотоу.
У сарадњи са искусним мајсторима, из Auto Świata анализирали су најпопуларније моделе половњака. Фокус је био на возилима која су код нас у врху тражње, а међу којима је најтеже избјећи мину. Поред опште поузданости, у обзир су узети и фактори попут трошкова одржавања, доступности дијелова и понашања у вожњи. Прије него што избројите новац, обавезно прочитајте који су то најризичнији модели.
Генерација Ф10/Ф11 је тренутно најтраженија "петица" на тржишту половњака. Огромна понуда, атрактиван изглед, врхунски комфор и богата опрема магнет су за купце. Иако су цијене опале, буџет за куповину очуваног примјерка и даље захтјева озбиљну суму (за добар примјерак спремите од 15.000 до 20.000 евра), док су цијене поправки остале на нивоу високе класе.
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У поређењу са претходником (Е60), ова серија је удобнија, већа и има пространији пртљажник (нарочито караван), али је изгубила дио оног препознатљивог спортског осјећаја у кривинама. Ипак, и даље је возачки супериорнија од "тешког" Аудија А6.
Опасност од пожара: Најпознатији и најопаснији проблем код турбодизел мотора јесте неисправан ЕГР хладњак. Прије куповине обавезно провјерите да ли је возило прошло кроз званичну сервисну акцију!
Проблематични дизелаши: Мотори Н47, Б47 и Н57 имају фабричку ману са разводним ланцем и сензором притиска горива, што може озбиљно да оштети електронику (ЕЦУ) и инсталације.
Непоуздани бензинци: 2.0T (Н20) пати од кварова на ланцу и пумпи за уље, има лошу културу рада и високу потрошњу. Старији атмосферски шестоцилиндрични мотори (Н53) имају хроничне проблеме са бризгаљкама.
Скупо огибљење: Поправке алуминијумског предњег трапа и ваздушног огибљења код каравана (Ф11) коштају право богатство.
Овај аутомобил је годинама међу најпопуларнијим увозним половњацима на Балкану. Код ове генерације треба разликовати старији Б6 (до 2004. године) и рестилизовану Б7 верзију. Ипак, пошто је ријеч о старијим возилима, стање аутомобила и историја одржавања далеко су важнији од саме године производње.
Ако баш желите овај модел, препоручују се бензински мотори 1.6 и 1.8T, док је легендарни 1.9 ТДИ прихватљив само ако има стопостотно провјерену историју, што је на нашем тржишту права ријеткост.
Супротно миту о вјечном Аудијевом лиму, овај модел озбиљно рђа на блатобранима, ивицама врата и поклопцу пртљажника.
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Катастрофални мењачи: Аутоматски Multritronic мјењач је синоним за скупу поправку, отказивање електронике и хроничну непоузданост.
Моторне мане: Ране верзије 2.5 ТДИ пате од хабања брегастих осовина. Код мотора 2.7 и 3.0 ТДИ замјена разводног ланца је папрена јер се ланац налази са стране мјењача, па мотор мора комплетно да се вади напоље.
Ентеријер и електроника: Чести су проблеми са прегоријевањем пиксела на инструмент табли, као и отказивање подизача прозора и брава.
"Тројка" Е90 је данас апсолутни хит међу млађим возачима у Србији. Претходна генерација (Е46) углавном је дотрајала и подлегла рђи, па је Е90 логичан избор. Модернији је и удобнији, али далеко од савршеног. И код њега се јавља проблем са рђом на подвожју и поклопцу пртљажника.
Проналажење доброг примерка овог аутомобила је рударски посао. Ако купујете, тражите старије бензинске шестоцилиндраше (Н52) или дизелаше старије генерације (М47/М57).
Потрошња уља и ланци: Бензински 2.0 (Н46) немилосрдно троши уље и пати од кварова на Валветроник систему. Новији мотори са директним убризгавањем (Н43, Н54) имају оскетљиве пумпе високог притиска и бризгаљке.
Дизел замке: Новији дизел мотори Н47 и Н57 пате од пуцања разводног ланца и страдања лежајева радилице, што може да доведе до тоталне хаварије мотора, преноси Блиц.
Електрични гремлини: Чести су кварови на електричним инсталацијама, сензорима и отказивање задњег брисача код каравана.
Друга генерација модела X5 (Е70) и њен купе-брат X6 и даље изгледају моћно и привлаче погледе. Међутим, ови аутомобили данас на тржишту половњака изазивају огроман страх код купаца. Разлог? Енормне километраже, екстремно сложена механика и скупи резервни дјелови. Када је исправан, овај СУВ нуди врхунски погон на сва четири точка и комфор, али погрешан избор мотора претвара га у ноћну мору.
Једина права препорука је 3.0 дизел (М57) произведен до 2010. године, који је свјетлосним годинама поузданији од новијег Н57 мотора.
Ентеријер и прокишњавање: Свјетла кожа у унутрашњости изузетно лоше стари, а панорамски кров је склон прокишњавању, што редовно уништава скупоцјену електронику смјештену у патосу аутомобила.
Лудило електронике: Компјутер често пали насумичне грешке на инструмент табли због осјетљивих сензора и падова напона на акумулатору.
X-Drive и огибљење: Погон на сва четири точка (xDrive) и задње ваздушно огибљење захтјевају редовно и скупо одржавање. Свако прескакање сервиса претходног власника ви ћете платити у хиљадама евра пише auto-swiat.p.
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